Torbaya koydu 1 tane, eve geldi 3 tane! Bilmece gibi bir 'yılan' olayı

15 Eylül 2024 09:37 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 09:59

ABD'de yılanlar üzerine bir araştırma yapan Matt Moore, başına gelen ilginç olayı anlattı. Araştırması için 1,2 metre uzunluğunda bir yılan yakalayıp torbaya koyan Moore, kısa süre sonra torbada 3 tane yılan olduğunu fark etti.

ABD'nin Georgia eyaletinde yaban hayatı araştırmaları yapan Matt Moore, bir çalışması için Drymarchon couperi türündeki yılanı yakaladı ve torbaya koydu. Moore, bir süre sonra torbada kendi yakaladığının dışında 2 yılan daha olduğunu fark etti. Yılanlardan biri ölüydü. Biri ise doğu elmas sırtlı çıngıraklı yılanıydı ve halen yaşıyordu.

İLK YILAN YEMEKLERİNİ KUSTU

Moore'nin ilk yakaladığı yılan türünün diğer yılanlarla beslenmesi, torbadaki diğer yılanların gizemini ortadan kaldırdı. İlk yılan yemeğini kusmuştu, yemeği başka iki yılandı.

Moore, hayvanın çıngıraklı yılanı yakalanmadan kısa süre önce yuttuğunu tahmin ediyor. Diğer hayvan daha uzun süre sindirilmiş gibi görünüyordu.

YEM OLAN YILAN DA FARE YEMİŞTİ

Kafasında hafif bir yırtılma olan çıngıraklı yılan bir süre sonra iyileşme gösterdi. Bir diğer ilginç olay ise çıngıraklı yılanın da yutulmadan kısa bir süre önce fare yemesiydi.

Doğal Kaynaklar Departmanı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Canlanan çıngıraklı yılanın gözle görülür bir şişkinliği vardı ve bu da yakın zamanda büyük bir fare yediğine işaret ediyor.''

ÜLKENİN EN UZUNU

Başka yılanlarla beslenen Drymarchon couperi, ABD'nin en uzun yılanı olarak biliniyor, boyu ise 2 metreye kadar ulaşabiliyor. Endemik bir tür olan Drymarchon couperi, zehirli değil fakat birçok türde hayvanı yiyerek besleniyor.

Doğu elmas sırtlı çıngıraklı yılansa 2,5 metreye ulaşabilen uzunluklarıyla Kuzey Amerika'nın en büyük zehirli yılanı. Son olay hem Drymarchon couperi'nin avlanma becerilerini hem de doğu elmas sırtlı çıngıraklı yılanın dayanıklılığını ortaya koyuyor.