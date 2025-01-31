Traktörler Atina'nın göbeğinde! Yunanistan'da hükümet karşıtı protestolar büyüyor 

31 Ocak 2025 19:49 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 19:55

Hızla artan üretim maliyetlerine karşı dayanamayan Yunanistan'da çiftçiler traktörlerle eylem başlattı. Ülkeye yayılan protestolarda çiftçiler emekli maaşlarının yükseltilmesini talep ediyor.

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Yunanistan genelinde bir araya gelen çiftçiler, ekonomik zorluklara dikkat çekmek amacıyla traktörleriyle yolları kapattı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, eylemler ülkenin birçok bölgesine yayılırken, protestolara hayvancılıkla uğraşan üreticiler de destek verdi.

ARTAN MALİYETLERE KARŞI PROTESTO...

Meriç’ten Girit’e kadar yaklaşık 20 farklı noktada gerçekleşen yol kapatma eylemleri saatlerce sürdü. Çiftçiler, artan maliyetler ve ekonomik baskılar karşısında yetkililerden çözüm talep ettiklerini belirtti.

ÇİFTÇİLER NE İSTİYOR?

Tarımsal üretimde girdi fiyatlarının yükselmesi, çiftçilerin sürdürülebilir üretim yapmasını giderek zorlaştırıyor. Özellikle mazot, elektrik ve gübre gibi temel girdilerin maliyetindeki artış, üreticileri büyük bir çıkmaza sürüklüyor.

Çiftçiler, tarımda kullanılan mazottan vergi alınmamasını, elektrik ücretlerinin makul seviyelere çekilmesini ve tarımsal alımlarda KDV'nin kaldırılmasını talep ediyor. Bunun yanı sıra, doğal afetler sonucu meydana gelen zararların tam anlamıyla karşılanmasını ve emekli çiftçilerin maaşlarının iyileştirilmesini istiyorlar.

Yetkililerin bu talepler karşısında nasıl bir yol izleyeceği belirsizliğini korurken, üreticiler seslerini duyurabilmek adına eylemlerini sürdürmekte kararlı görünüyor.