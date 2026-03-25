Dünya
Tramvaya aşık olup evlendi! Yaşadıklarını kitap haline getirecek

Fransa'nın Strasbourg şehrinde yaşayan 44 yaşındaki Sandra Rahm isimli kadın bir tramvaya aşık olarak sembolik bir evlilik yaptı. Objectophilia olarak bilinen duruma sahip olan Rahm bu süreçte yaşadıklarını kitap haline getirecek.

Fransa'nın şehrinde yaşayan 44 yaşındaki Sandra Rahm isimli kadının ilginç aşk hikayesi sosyal medyada viral haline geldi. Bir tramvaya aşık olduğunu dile getiren kadın, sembolik bir evlilik gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çekti.

Rahm, uzun süredir ilgi duyduğunu ileri sürdüğü 3013 numaralı tramvayla 2024 yılında sembolik bir tören eşliğinde evlendi. Rahm'ın casız nesnelere karşı ilgi duyma hali, gençlik yıllarına kadar uzanıyor. "Objectophilia" olarak bilinen bu durum, kişileirn belirli nesnelere karşı güçlü bir duygusal bağ kurmasıyla tanınıyor.

Rahm, bu özel bağını 2020 yılında pandemi döneminde fark ettiğini dile getirdi. Kadın, izlediği bir filmden etkilendiğini söyledi.

Çevresinden farklı tepkiler aldığını ifade eden Rahm, "Bazıları beni deli sanıyor ama bir nesneyle güçlü bir bağ kurmak delilik değil" ifadelerine yer verdi. Günlük hayatında bir partneri olduğunu da belirten Rahm, tramvayla olan bağını ise farklı bir ilişki olarak tanımlıyor.

YAŞADIKLARINI KİTAP HALİNE GETİRECEK

Sosyal medyada da bu ilginç hikayesini paylaşan Rahm, yaşadıklarını haline getirmeye hazırlanıyor. Yıl içinde yayımlanması planlanan kitapta, sıra dışı ilişkisini anlatacağı öğrenildi.

