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 | Berrak Arıcan

Trump ABD'de yasa dışı bulunanlardan dudak uçuklatan bir para alacak!

ABD Başkanı Donald Trump ülkede yasa dışı bulunan kişilerden günlük bin dolar almayı planlıyor. Trump yönetiminin para cezası hazırlığında olduğu öne sürüldü.

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Trump ABD'de yasa dışı bulunanlardan dudak uçuklatan bir para alacak!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 14:55
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 14:55

ABD Başkanı Donald Trump, sert göçmen politikasını sürdürüyor. Trump yönetimi, ülkede yasa dışı bulunanlara para cezası kesmeye hazırlanıyor. ABC News'in haberine göre, ABD'ye yasa dışı giriş başına 100 ila 500 dolara kadar, yargıcın gönüllü sınır dışı edilme kararını yerine getirmeyenler için yaklaşık 10 bin dolara kadar ve nihai sınır dışı edilme kararına uymayanlar için günlük 1000 dolara kadar para cezası verileceğinin belirtildiği öne sürüldü.

30 GÜN ÖNCEDEN UYARI GİDECEK

Halihazırda hükümetin para cezası uygulamaya başlamadan 30 gün önce ABD'de yasa dışı bulunan kişilere uyarı gönderdiği, yönergenin yayımlanması durumunda bu süreye bakılmaksızın hemen para cezasının uygulanabileceği ifade edildi.

Trump ABD'de yasa dışı bulunanlardan dudak uçuklatan bir para alacak!

Önerilen yönerge metninde "ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), ülkeden ayrılmama ve yasa dışı giriş cezalarının niteliğinin daha basitleştirilmiş prosedürlere olan ihtiyacı desteklediğine inanmaktadır." ifadesi yer aldı.

PARA CEZASI KİMLERE UYGULANACAK?

Öte yandan yürürlüğe konulacağı iddia edilen bu cezanın, ABD'ye yasa dışı giren, ülkede yasa dışı bulunan ve yargıcın gönüllü sınır dışı edilme kararını yerine getirmeyenler ve nihai sınır dışı edilme kararlarını görmezden gelenlere uygulanacağı öne sürüldü.

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