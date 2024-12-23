Trump başkanlığı Elon Musk’a mı devretti? Trump’tan ilk açıklama

23 Aralık 2024 09:26 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 09:27

"Trump, Elon Musk'ın başkanlık yetkilerini devraldığı iddialarını reddetti: 'Başkanlık koltuğu benim, Musk'ın böyle bir yetkisi yok. Bu tamamen bir uydurma!'"

Donald Trump resmen bir ülkeden toprak talep etti: ABD donanmasını da kullanabiliriz!

Donald Trump resmen bir ülkeden toprak talep etti: ABD donanmasını da kullanabiliriz!

Donald Trump, yeniden başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanırken, Elon Musk’ın yönetimdeki etkisi üzerine çıkan tartışmalara yanıt verdi. Trump, Arizona Phoenix’te yaptığı bir konuşmada, “Başkanlığı Elon Musk’a devrettiğim yönündeki iddialar tamamen uydurma. Bu kesinlikle olmayacak” dedi.

Trump, Tesla ve SpaceX gibi dev şirketlerin sahibi Musk’ı, hükümet verimliliğini artırmayı amaçlayan bir tasarruf ve düzenleme ekibinin başına getirdi. Ancak bu grup resmi bir devlet kurumu değil; Musk’ın SpaceX ofislerinden yönetiliyor ve onun sosyal medya platformu X üzerinden organize ediliyor.

Bu durum, Musk’ın şirketlerinin federal hükümet tarafından düzenlenmesi ve federal sözleşmeler alması nedeniyle çıkar çatışması endişelerine yol açtı. Eleştiriler, Musk’ın geçen hafta Kongre’deki bütçe tartışmalarına müdahil olmasıyla daha da arttı. Musk, hükümetin kapanmasını önleyen daraltılmış bir bütçe tasarısının hazırlanmasında etkili oldu.

“AKILLI İNSANLARA GÜVENMEK GÜZEL BİR ŞEY”

Trump, Musk’ın teknolojik zekasına övgüde bulunarak, “Akıllı insanlara güvenmek güzel bir şey, değil mi?” dedi. Ayrıca, Musk’ın Pensilvanya’da kazandıkları zaferde önemli bir rol oynadığını belirtti. Musk, Trump’a destek veren bir siyasi komiteye toplamda 238.5 milyon dolar bağış yaptı ve bu bağış, ABD seçimlerinde yapılan en büyük bireysel bağış olarak kayda geçti.

Ancak Trump, Musk’ın başkanlık yapamayacağını da esprili bir dille vurguladı: “Merak etmeyin, o başkan olmayacak. Neden mi? Çünkü bu ülkede doğmadı, ha ha ha!”