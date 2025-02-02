Trump bir seçim vaadini daha gerçekleştirdi: 3 ülkeye karşı kararı imzaladı

02 Şubat 2025 05:04 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 05:08

ABD Başkanı Donald Trump, seçim vaatlerinden biri olan ek gümrük vergisi kararını resmileştirdi. Kanada, Meksika ve Çin’den yapılan ithalata ek vergi uygulanmasını öngören kararnameyi imzalayan Trump, bu adımın ABD’yi yasa dışı göç ve uyuşturucu ticaretinden koruyacağını savundu.

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ABD Başkanı Donald Trump, seçim sürecinde sıkça dile getirdiği ek gümrük vergisi vaadini hayata geçirdi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Trump’ın Kanada, Meksika ve Çin’den yapılan ithalata ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladığı duyuruldu.

Yeni düzenlemeye göre, Kanada ve Meksika’dan ithal edilen ürünlere yüzde 25, Çin’den gelen ürünlere ise yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacak. Kanada’dan ithal edilen enerji ürünleri içinse bu oran yüzde 10 olarak belirlendi.

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Karara ilişkin açıklama yapan Trump, bu adımın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında alındığını belirtti. ABD’ye yasa dışı yollarla giren göçmenler ve fentanil gibi ölümcül uyuşturucuların ülkeye girişinin büyük bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Trump, “Seçim kampanyam sırasında sınırlarımızı koruyacağımı ve Amerikalıları güvende tutacağımı söyledim. Halkım da büyük bir destekle bu politikaya oy verdi” ifadelerini kullandı.