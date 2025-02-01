Trump'tan Avrupa Birliği'ne gümrük vergisi hamlesi

01 Şubat 2025 12:18 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 12:23

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği’ne gümrük vergisi getireceğini duyurarak, Meksika, Kanada ve Çin’e uygulanacak ek vergilerle küresel ticaret politikasını sertleştiriyor.

Trump’ın tüm dünyayı geren açıklaması sonrası ilk mesaj: ABD ile vergi savaş olmayacak

Trump’ın tüm dünyayı geren açıklaması sonrası ilk mesaj: ABD ile vergi savaş olmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'ne (AB) gümrük vergisi getireceğini duyurdu. Oval Ofis'te düzenlediği imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, AB'nin ABD'ye "kötü davrandığını" öne sürerek ticari önlemler alacaklarını belirtti.

"Kesinlikle Vergi Getireceğim"

Trump, "Avrupa Birliği'ne gümrük vergisi uygulayacak mısınız?" sorusuna, "Bu sorunun cevabı kesinlikle evet. AB bize oldukça kötü davrandı" yanıtını verdi. ABD'nin ticarette zarar gördüğünü iddia eden Trump, sadece AB'yi değil, Meksika, Kanada ve Çin'i de hedef aldı.

Yeni Vergi Tarifeleri Belirlendi

Trump, Kanada ve Meksika'ya 1 Şubat'tan itibaren yüzde 25, Çin'e ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını hatırlattı. Kanada petrolüne uygulanacak tarife konusunda ise "Muhtemelen indirime giderek yüzde 10'a düşüreceğiz" dedi.

ABD Çiplere de Vergi Getiriyor

Ticaret politikasının merkezine gümrük vergilerini koyan Trump, ABD'nin tarih boyunca bu yöntemle zengin olduğunu ifade etti. Özellikle teknoloji ve enerji alanlarında yeni vergi uygulamalarının yolda olduğunu belirtti. "Sonunda çiplere de gümrük vergisi koyacağız. Petrol ve doğalgaza da vergi gelecek. Bu oldukça yakında, Şubat ayının 18'i civarında olacak. Çelik, alüminyum ve nihayetinde bakıra da gümrük vergisi koyacağız." dedi.

Trump, bu adımların amacının ABD ekonomisini korumak ve ticarette daha adil koşullar oluşturmak olduğunu vurgularken, yeni gümrük vergisi kararlarının yakın zamanda uygulanacağını söyledi.