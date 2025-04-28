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 | Berrak Arican

Trump bu kez Putin'e sert çıktı! 'Hayal kırıklığına uğradım' dedi ve 2 hafta verdi

ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere yaptığı açıklamalarda Ukrayna lideri Volodimizr Zelenskiy ile görüşmesinin iyi geçtiğini fakat Rus lider Vladimir Putin'in son kararlarına şaşırdığını ifade etti.

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Trump bu kez Putin'e sert çıktı! 'Hayal kırıklığına uğradım' dedi ve 2 hafta verdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.04.2025
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
28.04.2025
saat ikonu 09:37

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz gün gazetecilere yaptığı açıklamalarda ülkesinin dış politikası hakkında konuştu. Roma'da Papa Francis'in cenaze töreni sırasında Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile kısa bir görüşme gerçekleştiren Trump, ''iyi geçtiğini'' söyledi. Rusya Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bombardımanına ise çok şaşırdığını belirten Trump, hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Trump bu kez Putin'e sert çıktı! 'Hayal kırıklığına uğradım' dedi ve 2 hafta verdi

''PUTİN'E GÜVENİYOR MUSUNUZ?''

Trump, "Rusya'nın füzeler fırlatmasından çok hayal kırıklığına uğradım. Çok hayal kırıklığına uğradım." ifadesini kullandı. Bu süreçte Putin'den "ne beklediği" sorusuna Trump, "Ben onun ateş etmeyi bırakmasını, oturup bir anlaşma imzalamasını istiyorum. Bir anlaşmanın sınırları olduğuna inanıyorum ve onun bunu imzalamasını, işini bitirmesini ve hayatına geri dönmesini istiyorum." cevabını verdi.

Trump, bir gazetecinin "Putin'e güveniyor musunuz?" sorusuna, ayrıntılara girmeden, "Yaklaşık iki hafta içinde (bu konuda) size haber vereceğim." cevabını verdi.

Trump bu kez Putin'e sert çıktı! 'Hayal kırıklığına uğradım' dedi ve 2 hafta verdi

''ZELENSKİY İLE ARAM KÖTÜ DEĞİL''

Ukrayna lideriyle ilişkisinin "asla kötü olmadığını" anlatan Trump, görüşmeye dair, "Bence toplantı iyi geçti. Önümüzdeki birkaç gün içinde neler olacağını göreceğiz." diye konuştu.

Trump, Vatikan'daki görüşmede Zelenskiy için "daha sakin" nitelendirmesi yaparak, "Bence durumu anlıyor ve bir anlaşma yapmak istiyor. (Daha önce) bir anlaşma yapmak isteyip istemediğini bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Trump bu kez Putin'e sert çıktı! 'Hayal kırıklığına uğradım' dedi ve 2 hafta verdi

UKRAYNA'YA SİLAH TEDARİKİ MUAMMA

Ukrayna'ya silah tedarikine yönelik kesin konuşmayan Trump, Zelenskiy'nin kendisine "daha fazla silaha ihtiyacı olduğunu" söylediğini aktararak, "Ne olacağını göreceğiz." dedi.

Ülkesinin, İran ile nükleer bir anlaşma yapabileceği konusunda "iyimserliğini" dile getiren Trump, "İran durumu, bence çok iyi gidiyoruz. Orada bir anlaşma yapılacağını düşünüyorum. Her yere bomba atmaya başlamadan bir şeyimiz olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Trump bu kez Putin'e sert çıktı! 'Hayal kırıklığına uğradım' dedi ve 2 hafta verdi
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Sıkça Sorulan Sorular

Barış görüşmeleri nasıl geçti?
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, 24 Nisan'da İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan Ukrayna barış görüşmesinin olumlu geçtiğini belirtmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de 26 Nisan'da Trump ile Vatikan'da gerçekleştirdikleri görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tam ve koşulsuz ateşkes hakkında konuştuklarını bildirmişti.
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