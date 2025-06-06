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 | Selahattin Demirel

Trump - Elon Musk gerilimi tırmanıyor: Aklını kaçırmış! Tesla detayı çok konuşulur

ABD Başkanı Trump ile ünlü iş insanı Elon Musk arasındaki gerilim tırmanıyor. Trump'ın hükümetinden ayrılan Musk, Trump'ı cinsel istismar ve fuhuş barındıran Epstein olayıyla yan yana anarken Trump ise Musk hakkında "Aklını kaçırmış" dedi. Trump'ın ayrıca Tesla aracını satacağı iddia edildi.

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Trump - Elon Musk gerilimi tırmanıyor: Aklını kaçırmış! Tesla detayı çok konuşulur
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.06.2025
saat ikonu 21:12
|
GÜNCELLEME:
06.06.2025
saat ikonu 21:15

Elon Musk ile yaşadığı tartışmanın ardından ABD Başkanı Donald Trump'a telefonla ulaşan ABC News kanalı, Trump'a Musk ile bir görüşme planlayıp planlamadığını sordu. Trump ise soruyla karşılık vererek "Aklını kaçırmış adamdan mı bahsediyorsun?" dedi.

"ZAVALLI ADAMIN BİR SORUNU VAR"

Trump, şu anda Musk ile konuşmakla "özellikle" ilgilenmediğini söyledi. Musk'ın kendisiyle görüşmek istediğini belirten Trump, kendisinin ise konuşmaya hazır olmadığını belirtti. Trump, CNN International kanalına verdiği röportajda ise "Elon'u düşünmüyorum bile. Onun bir sorunu var, zavallı adamın bir sorunu var" dedi.

Trump - Elon Musk gerilimi tırmanıyor: Aklını kaçırmış! Tesla detayı çok konuşulur

"TRUMP TESLA'YI SATACAK"

Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili ise Trump'ın Elon Musk'ı desteklemek için satın aldığı kırmızı renkli Tesla aracı başkasına vermeyi ya da satmayı düşündüğünü ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Trump ve Musk, sosyal medyada büyük bir kamuoyu tartışmasına girerek birbirlerine karşı suçlamalarda bulunmuştu. Trump'ın imzaladığı vergi indirimi yasa tasarısını eleştirmesinden kaynaklanan sözlü atışmada Musk, Trump'ın kendisi olmadan 2024 seçimlerini kaybedeceğini ileri sürmüş, Trump'ın azledilmesi çağrılarını desteklemiş ve Trump'ın adının, cinsel istismar ve fuhuş ağını içeren Epstein dosyalarında olduğunu iddia etmiş, söz konusu dosyanın Trump'ın adı geçtiği için açıklanmadığını savunmuştu.

Trump - Elon Musk gerilimi tırmanıyor: Aklını kaçırmış! Tesla detayı çok konuşulur

Trump ise Musk'ın "çıldırdığını" söylemiş, Musk'ı şirketleriyle (SpaceX ve Starlink) olan devlet sözleşmelerini feshetmek ve tüm sübvansiyonları iptal etmekle tehdit etmişti. Vergi indirimi tasarısını savunan Trump, "Elon'un bana karşı dönmesi umurumda değil, ama bunu aylar önce yapmalıydı. Bu, Kongre'ye sunulan en büyük yasa tasarılarından biri. 1.6 trilyon dolarlık rekor bir harcama kesintisi ve şimdiye kadar verilen en büyük vergi indirimi. Bu yasa tasarısı kabul edilmezse yüzde 68'lik bir vergi artışı ve bundan çok daha kötü şeyler olacak. Bu karmaşayı ben meydana getirmedim. Ben sadece düzeltmek için buradayım" ifadelerini kullanmıştı. Musk, geçtiğimiz hafta Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE)başkanlığı görevinden ayrılmıştı.

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