Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Trump Gazze Barış Kurulu için ilk toplantıyı planladı! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında kurulan Gazze Barış Kurulu için Washington'da düzenlenecek toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılmayacak. Türk diplomatik kaynakları, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil edeceğini belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump Gazze Barış Kurulu için ilk toplantıyı planladı! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek
KAYNAK:
Türkiye Today
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 14:47
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 15:08

Gazze Barış Kurulu'nun başkanı olarak kendisini atayan ABD lideri , 'da kurul üyeleriyle ilk toplantısını 19 Şubat'ta gerçekleştirecek. Türkiye Today'in Türk diplomatik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Cumhurbaşkanı , Gazze Barış Kurulu Zirvesi'ne katılmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine yüksek ihtimalle Türkiye'yi Dışişleri Bakanı temsil edecek.

HABERİN ÖZETİ

Trump Gazze Barış Kurulu için ilk toplantıyı planladı! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Donald Trump liderliğindeki Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı 19 Şubat'ta Washington'da yapılacak olup, Cumhurbaşkanı Erdoğan katılmayacak ve Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek.
Donald Trump liderliğindeki Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı 19 Şubat'ta Washington'da gerçekleşecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan zirveye katılmayacak; Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek.
Bakan Fidan, Gazze Barış Kurulu'nun ana organı olan "Yönetim Kurulu"nda yer alıyor.
Trump, bu girişimin Gazze'nin ötesine geçerek tüm dünyada barış sağlayacağını öngörüyor.
Trump, Birleşmiş Milletler ile çalıştıklarını ancak asıl rolü Barış Kurulu'nun üstleneceğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Trump Gazze Barış Kurulu için ilk toplantıyı planladı! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

Bakan Fidan, Gazze Barış Kurulu'nun ana organı olan "Yönetim Kurulu"nda yer alıyor. Bu, Fidan'ın 22 Ocak'ta Davos'ta düzenlenen imza töreninde Türkiye adına kurucu tüzüğü imzaladığı, Erdoğan'ın ise törene katılmadığı protokole uygun olarak gerçekleşti.

Trump Gazze Barış Kurulu için ilk toplantıyı planladı! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

''BU GAZZE'NİN ÇOK ÖTESİNE GEÇECEK''

Öte yandan Trump, bu hafta Washington'da düzenlenecek toplantıda Gazze Barış Kurulu kapsamında birçok liderin bir araya geleceğine işaret ederek, "Tüm dünya liderleri bir araya gelecek. Muazzam miktarda para yatırıyorlar ve bence bu Gazze'nin çok ötesine geçecek. Bence tüm dünyada barış hakim olacak." değerlendirmesini yapmıştı.

Trump Gazze Barış Kurulu için ilk toplantıyı planladı! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

Bu süreçte Birleşmiş Milletler (BM) ile birlikte çalıştıklarını kaydeden Trump, "BM kendi potansiyelini tam olarak gerçekleştiremedi. Ancak bize biraz yardımcı olabilirler, ancak dünyanın en büyük liderleri Barış Kurulu'na katılıyor. BM'yi harekete geçirebilecek miyiz diye bakacağız." demişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump Gazze Barış Kurulu için tarih verip duyurdu: 5 milyar doların üzerinde kaynak ayrıldı
ABD ve İran yeniden masada: Cenevre'de nükleer müzakere
ETİKETLER
#donald trump
#hakan fidan
#recep tayyip erdoğan
#washington
#Gazze Barış Kurulu
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.