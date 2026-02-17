Trump Gazze Barış Kurulu için ilk toplantıyı planladı! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

Gazze Barış Kurulu'nun başkanı olarak kendisini atayan ABD lideri Donald Trump, Washington'da kurul üyeleriyle ilk toplantısını 19 Şubat'ta gerçekleştirecek. Türkiye Today'in Türk diplomatik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze Barış Kurulu Zirvesi'ne katılmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine yüksek ihtimalle Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek.

Özetle

Bakan Fidan, Gazze Barış Kurulu'nun ana organı olan "Yönetim Kurulu"nda yer alıyor. Bu, Fidan'ın 22 Ocak'ta Davos'ta düzenlenen imza töreninde Türkiye adına kurucu tüzüğü imzaladığı, Erdoğan'ın ise törene katılmadığı protokole uygun olarak gerçekleşti.

''BU GAZZE'NİN ÇOK ÖTESİNE GEÇECEK''

Öte yandan Trump, bu hafta Washington'da düzenlenecek toplantıda Gazze Barış Kurulu kapsamında birçok liderin bir araya geleceğine işaret ederek, "Tüm dünya liderleri bir araya gelecek. Muazzam miktarda para yatırıyorlar ve bence bu Gazze'nin çok ötesine geçecek. Bence tüm dünyada barış hakim olacak." değerlendirmesini yapmıştı.

Bu süreçte Birleşmiş Milletler (BM) ile birlikte çalıştıklarını kaydeden Trump, "BM kendi potansiyelini tam olarak gerçekleştiremedi. Ancak bize biraz yardımcı olabilirler, ancak dünyanın en büyük liderleri Barış Kurulu'na katılıyor. BM'yi harekete geçirebilecek miyiz diye bakacağız." demişti.