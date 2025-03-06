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 | Sule Altinel

Trump, Hamas'ı 'son uyarım' diyerek tehdit etti: "Yoksa sizin için..."

ABD Başkanı Trump, Hamas üyelerinin Gazze'den tamamen çıkması gerektiğini savunarak, İsrail'e istediği tüm desteği vereceğini belirtti. Hamas'ı tehdit eden Trump, "Dediğimi yapmazsanız tek bir Hamas üyesi bile güvende olmayacak." dedi.

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Trump, Hamas'ı 'son uyarım' diyerek tehdit etti:
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 01:53
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 03:18

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Gazze konusundaki tutumunu yineledi.

Trump, Hamas'a ilişkin, "Tüm rehineleri şimdi serbest bırakın, daha sonra değil. Yoksa sizin için bu iş biter. İsrail'e işi bitirmesi için gereken her şeyi gönderiyorum. Dediğimi yapmazsanız tek bir Hamas üyesi bile güvende olmayacak." ifadelerini kullandı.

Hamas liderlerine çağrıda bulunan Trump, "Bu sizin son uyarınız. Hala şansınız varken Gazze'yi terk etmenin tam zamanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze halkına da seslenen Trump, esirleri serbest bırakmalarını isteyerek, aksi halde bunun bedelini canlarıyla ödeyeceklerini kaydetti.

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