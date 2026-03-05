Menü Kapat
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Trump İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'i görevden aldı! Yerine gelecek ismi duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota’da 2 sivilin öldürülmesine neden olan operasyonlar nedeniyle tepki çeken İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in görevinden ayrılacağını ve yerine Oklahoma Senatörü Markwayne Mullin’in getirileceğini duyurdu.

Trump İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'i görevden aldı! Yerine gelecek ismi duyurdu
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Senato'da katıldığı oturumdan sonra hakkındaki tartışmalar alevlenen İç Güvenlik Bakanı Noem ile ilgili açıklama yaptı.

Trump, Noem'in 31 Mart itibarıyla görevinden ayrılacağını ve Cumhuriyetçi Oklahoma Senatörü Mullin'in yeni bakan olarak göreve başlayacağını duyurdu.

NOEM'İN YENİ GÖREVİNİ DUYURDU

Noem'in bundan sonra "The Shield of Americas" adlı yeni güvenlik örgütünün özel temsilcisi olacağını belirten Trump, Cumhuriyetçi Senatör Mullin'in yeni görevinde çok başarılı olacağına inandığını vurguladı.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, özellikle Minnesota eyaletindeki göçmenlik karşıtı operasyonlarda iki ABD vatandaşının Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) güçleri tarafından öldürülmesi sürecinde yoğun tepki çekmişti.

Trump İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'i görevden aldı! Yerine gelecek ismi duyurdu

Noem, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonlar sırasında öldürülen 37 yaşındaki Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı için "yerel terörist" ifadesini kullanmış ve bu ifadesiyle ilgili Senato'daki oturumda birçok senatör tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

MİNNESOTA OLAYLARI

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı ABD'li bir hemşire olduğunu ve olaylar sırasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.

