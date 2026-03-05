Trump: Mücteba Hamaney kabul edilemez! Yeni liderin seçiminde yer almalıyım

İsrail'le birlikte İran'a ortak saldırı düzenleyerek müzakere masasını deviren ABD, saldırıların ilk gününde öldürülen İran'ın dini lideri Hamaney'in yerine geçecek isim için konuştu.

Amerikan Axios haber portalına telefonla mülakat veren ABD Başkanı Trump, hem İran'ın seçilecek yeni dini lideri hem de saldırılarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"VENEZUELA'DA OLDUĞU GİBİ SÜRECE DAHİL OLMAM GEREKİYOR"

Trump, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in oğlunun isminin öne çıktığını gördüğünü ifade ederek, "Zamanlarını boşa harcıyorlar. Hamaney'in oğlu önemsiz biri. Venezuela'da Delcy Rodriguez'in seçilmesinde olduğu gibi, (İran'daki) bu lider seçim sürecine dahil olmam gerekiyor." dedi.

"İRAN'A UYUM VE BARIŞ GETİRECEK BİRİNİ İSTİYORUZ"

ABD Başkanı Trump, "Hamaney'in oğlu benim için kabul edilemez. İran'a uyum ve barış getirecek birini istiyoruz." sözleriyle İran'ın yeni liderinden beklediklerini ifade etti.

Venezuela'daki lider değişiminin "çok başarılı" olduğunu savunan Trump, benzer bir senaryonun İran'da da mümkün olabileceğini ima etti.

Trump, Hamaney'in politikalarını sürdürecek bir liderin ABD tarafından kabul edilmeyeceğini vurgulayarak, böyle bir durumun ABD'yi "5 yıl içinde yeniden savaşa sürükleyeceğini" söyledi.

İran'la savaştan nasıl çıkacağına ilişkin somut bir değerlendirme yapmaktan kaçınan Trump, şu ana kadar devam eden saldırılarda "oldukça başarılı" olduklarını savundu.



