Editor
Editor
 Selahattin Demirel

Ali Laricani ABD'nin İran'a kara harekatı olasılığına meydan okudu: Humeyni ve Hamaney'in yiğit evlatları onları bekliyor

İsrail ile ortak kararla İran'a saldıran ABD'nin kara harekatı yapma ihtimaliyle ilgili İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'den medyan okuyan bir açıklama geldi. Laricani "İmam Humeyni ve İmam Hamaney'in yiğit evlatları onları bekliyor" dedi.

Ali Laricani ABD'nin İran'a kara harekatı olasılığına meydan okudu: Humeyni ve Hamaney'in yiğit evlatları onları bekliyor
Haber Merkezi
05.03.2026
05.03.2026
Müzakereler sürerken sürpriz bir hamleyle İsrail'le birlikte İran'a saldıran ve "Saldırmasaydık onlar İsrail'e saldıracaklardı" sözüyle kendisine gerekçe bulan yönetimine karşı İran'dan çok keskin ifadeler barındıran bir açıklama yapıldı.

Ali Laricani ABD'nin İran'a kara harekatı olasılığına meydan okudu: Humeyni ve Hamaney'in yiğit evlatları onları bekliyor

Müzakereler sürerken İsrail ile birlikte İran'a saldıran ABD yönetimine karşı İran'dan sert tepki geldi.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD'li yetkililerin İran'a karadan birkaç bin askerle girme niyetini söylediklerini belirtti.
Laricani, kara harekatı ihtimaline karşı hazırlıklı olduklarını ve İran halkının onları beklediğini ifade etti.
Daha önce Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran'a yönelik kara operasyonunun şu an için plan dahilinde olmadığını ancak ABD Başkanı adına bu seçeneği dışlayamayacağını söylemişti.
Ali Laricani ABD'nin İran'a kara harekatı olasılığına meydan okudu: Humeyni ve Hamaney'in yiğit evlatları onları bekliyor

"ABD'LİLER İRAN'A BİRKAÇ BİN ASKERLE GİTME NİYETİNİ SÖYLÜYOR"

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani tarafından yapılan açıklamada "ABD'li yetkililer, İran'a karadan birkaç bin askerle girme niyetini söylüyorlar." sözleri yer aldı.

Ali Laricani ABD'nin İran'a kara harekatı olasılığına meydan okudu: Humeyni ve Hamaney'in yiğit evlatları onları bekliyor

Kara harekatı ihtimaline hazırlıklı olduklarını belirten Laricani "İmam Humeyni ve İmam Hamaney'in yiğit evlatları onları bekliyor." sözleriyle adeta Washington ve Tel Aviv yönetimine meydan okudu.

Ali Laricani ABD'nin İran'a kara harekatı olasılığına meydan okudu: Humeyni ve Hamaney'in yiğit evlatları onları bekliyor

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ KARA HAREKATI SİNYALİ VERMİŞTİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran'a yönelik kara operasyonunun şu an için plan dahilinde olmadığını belirtirken "Ancak ABD Başkanı adına bu seçeneği dışlayamam." ifadesini kullanmıştı.

