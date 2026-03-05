Ali Laricani ABD'nin İran'a kara harekatı olasılığına meydan okudu: Humeyni ve Hamaney'in yiğit evlatları onları bekliyor

Kategoriler
Müzakereler sürerken sürpriz bir hamleyle İsrail'le birlikte İran'a saldıran ve "Saldırmasaydık onlar İsrail'e saldıracaklardı" sözüyle kendisine gerekçe bulan ABD yönetimine karşı İran'dan çok keskin ifadeler barındıran bir açıklama yapıldı.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani tarafından yapılan açıklamada "ABD'li yetkililer, İran'a karadan birkaç bin askerle girme niyetini söylüyorlar." sözleri yer aldı.
Kara harekatı ihtimaline hazırlıklı olduklarını belirten Laricani "İmam Humeyni ve İmam Hamaney'in yiğit evlatları onları bekliyor." sözleriyle adeta Washington ve Tel Aviv yönetimine meydan okudu.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran'a yönelik kara operasyonunun şu an için plan dahilinde olmadığını belirtirken "Ancak ABD Başkanı adına bu seçeneği dışlayamam." ifadesini kullanmıştı.