Trump, ikinci dönemi için rekor bağış topladı

07 Ocak 2025 09:19 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 09:24

Trump'ın yemin töreni için 150 milyon dolar bağış toplandı. Rekor bağışlar, teknoloji devleri ve Wall Street'ten geldi. Artan bağışlar, başkanlık kütüphanesi ve siyasi operasyonlara aktarılacak.

ABD eski Başkanı Donald Trump​, başkanlık seçimini kazandıktan sonra 200 milyon dolardan fazla bağış​ topladı. Bu rakam, hem yemin töreni kutlamalarını hem de gelecekteki siyasi projelerini finanse edecek. Ünlü şirketler ve milyarderler bağış yarışına girdi.

Donald Trump’ın ikinci dönem başkanlık yemin törenine sayılı günler kala, hem teknoloji devlerinden hem de finans sektöründen milyonlarca dolarlık bağış geldi. New York Times’ın haberine göre, Trump ve destekçileri, seçimlerden bu yana 200 milyon dolardan fazla bağış topladı. Bu para sadece yemin töreni için değil, aynı zamanda Trump’ın siyasi operasyonları ve ileride kurulması planlanan başkanlık kütüphanesi için kullanılacak.

YEMİN TÖRENİ İÇİN REKOR BAĞIŞ

Trump’ın yemin töreni için şu ana kadar en az 150 milyon dolar toplandığı belirtiliyor. Bu rakam, sekiz yıl önceki ilk yemin töreni için toplanan 107 milyon doları geride bıraktı. Ayrıca, mevcut ABD Başkanı Joe Biden’ın yemin töreni için topladığı 62 milyon doların neredeyse üç katı.

Toplanan bağışların tören sonrası artan kısmının, Trump’ın başkanlık kütüphanesi projesine aktarılması bekleniyor. Bunun yanı sıra, “Make America Great Again Inc.” adlı siyasi hareket de bu bağışlardan fayda sağlıyor. Federal Seçim Komisyonu verilerine göre, bu komite 2023 ve 2024 yıllarında yaklaşık 400 milyon dolar topladı.

TEKNOLOJİ VE FİNANS DEVLERİNDEN BÜYÜK DESTEK

Bağış yapanlar arasında teknoloji ve finans dünyasından tanınmış isimler dikkat çekiyor. Meta, Trump’ın töreni için 1 milyon dolar bağışladı. Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in, Trump ile önceki gerginliklerine rağmen böyle bir bağış yapması dikkat çekti. Hatırlanacağı üzere, Facebook 6 Ocak 2021’deki Kongre baskını sonrası Trump’ın hesabını askıya almıştı.

Amazon’un da 1 milyon dolar bağış yapmayı planladığı bildirildi. Şirketin kurucusu Jeff Bezos’un Washington Post’u satın almasının ardından Trump’la gergin bir ilişkisi olduğu biliniyor. Ancak buna rağmen Amazon’un bağış yapması, dikkat çeken bir hamle oldu.

OpenAI CEO’su Sam Altman, Uber CEO’su Dara Khosrowshahi, Citadel CEO’su Ken Griffin gibi iş dünyasının önemli isimleri de Trump’a 1 milyon dolar bağış yaptı. Goldman Sachs ve Bank of America gibi finans devlerinin de yemin töreni için bağış yaptıkları, ancak miktar açıklamadıkları öğrenildi.

ŞİRKETLER VE İLETİŞİM STRATEJİSİ

Uzmanlara göre, büyük şirketler ve milyarderler, yemin törenine bağış yaparak yeni dönemde Trump yönetimiyle iyi ilişkiler kurmayı hedefliyor. Ancak dört yıl önce, 6 Ocak 2021’de yaşanan Kongre baskını sonrası birçok iş insanı bu tür bağışlardan uzak durduğunu açıklamıştı.

Buna rağmen, bazı şirketler ve CEO’lar pozisyonlarını değiştirdi. Örneğin, General Motors CEO’su Mary Barra, 6 Ocak’taki olayları kınamasına rağmen, şirketin Trump’ın törenine 1 milyon dolar ve araç bağışı yapacağını doğruladı.

Apple CEO’su Tim Cook da dört yıl önce olayları “utanç verici bir dönem” olarak nitelendirmişti. Ancak Axios’a göre Cook, bu yıl Trump’ın yemin törenine 1 milyon dolar bağış yaptı.

TRUMP DESTEĞİ BÜYÜYOR

Bağış kampanyası, Trump’ın siyasi kariyerinin ikinci döneminde de güçlü destek aldığını gösteriyor. İkinci dönem yemin töreni için toplanan rekor bağışlar, Trump’ın politik arenadaki etkisini koruduğunu ve destekçilerinin ona olan güvenini artırdığını ortaya koyuyor.