Trump ikinci dönemin ilk sağlık muayenesine girdi: 'Bütün cevapları doğru bildim'

ABD'nin seçilmiş 47. Başkanı Donald Trump, ikinci döneminin ilk sağlık muayenesine girdi. Donald Trump muayene ile ilgili, "Bilişsel bir teste girdim. Bütün cevapları doğru bildiğim dışında size ne söyleyeceğimi bilmiyorum." ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde 4 saatlik bir muayeneye girdi. Trump, mevcut başkanlık döneminin ilk tıbbi muayenesinin sonunda bilişsel testi geçtiğini söyledi. Öte yandan ABD Başkanı'nın sağlığına ilişkin son ayrıntılı rapor 2018 yılında yayınlanmıştı.

New York Times, ABD seçimlerinden önce Donald Trump'ın yaşındaki insanların ciddi sağlık sorunları olabileceği için yeni bilgi eksikliğinin tıp uzmanlarını endişelendirdiğini yazmıştı. Uzmanlar bunların arasında kalp hastalığı riskini ve yaşla birlikte gelen bilişsel gerilemeyi saydı.

"PEK ÇOK FARKLI TEST YAPTIRDIM"

Trump, dün ikinci döneminin ilk sağlık muayenesini oldu. Gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan testler arasında bilişsel muayenenin de bulunduğunu ve doktorlarının önümüzdeki günlerde sonuçlarla ilgili bir rapor sunacağını söyledi.

Trump, “Bilişsel bir teste girdim. Bütün cevapları doğru bildiğim dışında size ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Kalple ilgili, başka şeylerle ilgili pek çok farklı test yaptırdım” ifadelerine yer verdi.

ABC News'in haberine göre Beyaz Saray Basın Sekreteri Caroline Leavitt, son fiziksel testin sonuçlarının mümkün olan en kısa sürede açıklanacağını söyledi.

BAŞKANLAR TIBBİ KAYITLARINI AÇIKLAMAK ZORUNDA DEĞİL

ABD'de başkanlar tıbbi kayıtlarını açıklamak zorunda değil. Sağlık sorunlarını gizlemek konusunda da uzun bir geçmişleri bulunuyor. Son yıllarda sağlık bilgileri konusunda pek de açık sözlü olmayan 78 yaşındaki Trump, görevde ikinci dönemine başlayan en yaşlı başkan statüsünde yer alıyor.

Selefi Joe Biden, ilk dönemine aynı yaşta başlamış ve görevdeyken gözle görülür bir şekilde yavaşlamıştı.

Trump'ın 2018'deki ilk Beyaz Saray muayenesinin bir parçası da bilişsel testti. Trump daha sonra bu testte nasıl “başarılı” olduğunu anlatmıştı.

Test, Biden'ın 2024 muayenesinin ise bir parçası değildi. Biden geçen yaz Trump'la yaptığı münazarada zorlanmış ve nihayetinde başkanlık yarışından çekilmişti.