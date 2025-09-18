Trump ile İngiltere Başbakanı Starmer ortak basın toplantısı düzenliyor

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye resmi ziyareti kapsamında İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ortak basın toplantısında, "Ukrayna’daki savaşın Putin ile olan ilişkimden dolayı kolay çözüleceğini düşünüyordum fakat Putin beni hayal kırıklığına uğrattı. Beni gerçekten büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. İsrail ve Gazze konusu karmaşık, ancak bunu halledeceğiz." ifadelerine yer verdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise, "Orta Doğu'daki insani felaketi sona erdirmek için birlikte çalışıyoruz. Gazze'deki durumun tahammül edilemez düzeyde olması nedeniyle barışa ve bir yol haritasına ihtiyaç duyulduğu konusunda kesinlikle hemfikiriz. Öte yandan, Putin son günlerde gerçek yüzünü gösterdi. Bu, barış isteyen birinin davranışı değil." dedi.

