Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

Trump ile İngiltere Başbakanı Starmer ortak basın toplantısı düzenliyor

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye resmi ziyareti kapsamında İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Trump ile İngiltere Başbakanı Starmer ortak basın toplantısı düzenliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.09.2025
17:24
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
17:35

Başkanı , 'ye resmi ziyareti kapsamında İngiltere Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ortak basın toplantısında, "’daki savaşın ile olan ilişkimden dolayı kolay çözüleceğini düşünüyordum fakat Putin beni hayal kırıklığına uğrattı. Beni gerçekten büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. ve Gazze konusu karmaşık, ancak bunu halledeceğiz." ifadelerine yer verdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise, "Orta Doğu'daki insani felaketi sona erdirmek için birlikte çalışıyoruz. Gazze'deki durumun tahammül edilemez düzeyde olması nedeniyle barışa ve bir yol haritasına ihtiyaç duyulduğu konusunda kesinlikle hemfikiriz. Öte yandan, Putin son günlerde gerçek yüzünü gösterdi. Bu, barış isteyen birinin davranışı değil." dedi.

Son dakika haberinin detayları geliyor...

ETİKETLER
#İngiltere
#ukrayna
#donald trump
#abd
#İsrail
#putin
#Keir Starmer
#Dünya
