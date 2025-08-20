Trump insanlıkla alay ediyor: Netanyahu bir savaş kahramanı, ben de öyleyim!

ABD Başkanı Donald Trump, ünlü sunucu Mark Levin'in radyo programına konuk oldu. Programda Amerikan dış siyasetini ve Orta Doğu'da yaşananları yorumlayan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için skandal ifadeler kullandı.

SOYKIRIM UMURUNDA DEĞİL!

Gazze'deki soykırım girişiminin en büyük sorumlularından olan savaş suçlusu Netanyahu'ya övgüler yağdıran Trump, "O iyi bir adam. O, orada savaşıyor. O bir savaş kahramanı, çünkü birlikte çalıştık. O bir savaş kahramanı. Sanırım ben de öyleyim. Kimse önemsemiyor. Ama ben de öyleyim" dedi.

Trump, kendisini savaş kahramanı ilan etmesine ilişken ise ABD'nin İran'daki 3 önemli nükleer tesise yönelik saldırısını işaret ederek, "O uçakları ben gönderdim" ifadesini kullandı.

UCM'YE GÖRE SAVAŞ SUÇLUSU

Netanyahu hakkında geçtiğimiz Kasım ayında Gazze'de işlediği belirtilen savaş suçları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama emri çıkarılmıştı.