TGRT Haber
27°
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Trump yönetiminden istihbarat ajanlarına operasyon! 37 kişinin güvenlik izinleri iptal oldu

ABD'de Donald Trump yönetimi, 37 aktif görevdeki ve eski ulusal güvenlik yetkilisinin güvenlik izinlerini kaldırdı. Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard yaptığı açıklamada, 37 kişinin mesleki standartları kasıtlı ve ağır biçimde ihlal ettiğini ifade etti.

Trump yönetiminden istihbarat ajanlarına operasyon! 37 kişinin güvenlik izinleri iptal oldu
ABD Başkanı yönetimi, federal hükümetin camiasından aktif ve eski olmak üzere 37 ulusal güvenlik yetkilisinin güvenlik izinlerini iptal ederek kaldırdı.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, sosyal medya platformu X üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı.

Gabbard, güvenlik iznine sahip bulunmanın "ayrıcalık" olduğunu kaydederek, "Kamu güvenini istismar ederek istihbaratı siyasallaştıran ve manipüle eden, yetkisiz şekilde gizli bilgileri sızdıran ve/veya mesleki standartları kasıtlı ve ağır biçimde ihlal eden 37 aktif görevdeki ve eski istihbarat görevlisinin güvenlik izinleri iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Trump yönetiminden istihbarat ajanlarına operasyon! 37 kişinin güvenlik izinleri iptal oldu

BAZILARI TRUMP'I ELEŞTİREN MEKTUPLARA İMZA ATMIŞTI

İzinleri kaldırılan görevlilerin çoğu yıllar önce hem üst düzey hem de göz önünden uzak pozisyonlarda görev yapmış isimlerden oluşuyor. Bazıları, 2016 seçimlerinde Rusya'nın müdahalesiyle ilgili istihbarat değerlendirmelerinde yer almış ve Trump'a eleştiri yöneltilen mektuplar imzalamıştı.

Trump, göreve başlamasının ardından eski Başkan 'ın yanı sıra eski Dışişleri Bakanı Antony Blinken, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan gibi bazı üst düzey isimlerin güvenlik izinlerini kaldırmıştı.

ETİKETLER
#donald trump
#joe biden
#istihbarat
#Güvenlik İzni
#Rusya Müdahalesi
#Dünya
