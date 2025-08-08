Menü Kapat
TGRT Haber
 | Berrak Arıcan

Trump yönetimi, Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun 'başına' koyduğu ödülü artırdı

ABD'de Başkan Donald Trump'ın yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasını sağlamak için bilgiler için vereceği ödülü artırdı. Maduro'nun başına konulan ödül 50 milyon dolara çıktı.

Trump yönetimi, Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun 'başına' koyduğu ödülü artırdı
ABD'de Pam Bondi, Devlet Başkanı 'nun 'başına' konan ödülün arttığını duyurdu. Sosyal medya hesabından video paylaşan Bondi, Maduro’yu Tren de Aragua ile Sinaloa gibi uyuşturucu kartelleri ve terörist organizasyonlarla iş birliği içinde olmakla suçladı.

Trump yönetimi, Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun 'başına' koyduğu ödülü artırdı

İKİ KATINA ÇIKTI

ABD Dışişleri Bakanlığı, daha önce Maduro hakkında bilgi sağlayanlar için 25 milyon dolarlık teklif ediliyordu.

"Maduro’nun adaletten kaçamayacağını ve işlediği iğrenç suçların hesabını vereceğini" söyleyen Bondi'nin açıklamasına göre Donald Trump yönetimi bu ödülü 50 milyon dolara çıkardı.

ABD'nin bu hamlesine Venezuela'dan henüz bir cevap gelmedi.

