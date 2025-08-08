Beyaz Saray'da barış zirvesi! Trump duyurdu: Aliyev ile Paşinyan anlaşma imzalayacak

Barış anlaşması için mart ayında bir taslak üzerinde uzlaşan Azerbaycan ile Ermenistan, anlaşmanın nihai haline imza atmak için ABD'de bir araya geliyor. ABD Başkanı Donald Trump tarihi gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

BEYAZ SARAY'DA BARIŞ ANLAŞMASI İMZALAYACAKLAR

Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, bugün Beyaz Saray'da Aliyev ile Paşinyan'ı ağırlayacağını belirtti. Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Beyaz Saray'da "barış anlaşmasına" imza atacaklarını belirtti.

Trump, açıklamasında, "Cuma günü Beyaz Saray'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı tarihi bir barış zirvesi için ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Cumhurbaşkanı Aliyev ve Başbakan Paşinyan, Beyaz Saray'da resmi barış anlaşması imza törenine katılacaklar." ifadelerini kullandı.

"ÇATIŞMAYI DURDURMAK İÇİN AYLARCA UĞRAŞTIM"

Söz konusu iki ülkenin uzun yıllardır savaştığını, kendi yönetiminin de bu çatışmayı durdurmak için aylardır uğraştığını belirten Trump, "savaşı kendisinin durdurduğunu" savundu.

"Ermenistan ve Azerbaycan'ın büyük halkları için doğru olanı yapan bu cesur liderlerle gurur duyuyorum. Bu, Ermenistan, Azerbaycan, ABD ve dünya için tarihi bir gün olacak." değerlendirmesini yapan Trump, ayrıca her iki ülkeyle de ayrı ayrı ekonomik anlaşmalar imzalayacaklarını açıklamasına ekledi.