Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Beyaz Saray'da barış zirvesi! Trump duyurdu: Aliyev ile Paşinyan anlaşma imzalayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacak. Trump, iki liderin bugün düzenlenecek zirvede barış anlaşması imzalayacağını duyurdu.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.08.2025
saat ikonu 07:23
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
saat ikonu 08:02

için mart ayında bir taslak üzerinde uzlaşan Azerbaycan ile Ermenistan, anlaşmanın nihai haline imza atmak için 'de bir araya geliyor. ABD Başkanı Donald Trump tarihi gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

BEYAZ SARAY'DA BARIŞ ANLAŞMASI İMZALAYACAKLAR

Donald , Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, bugün Beyaz Saray'da Aliyev ile Paşinyan'ı ağırlayacağını belirtti. Trump, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Beyaz Saray'da "barış anlaşmasına" imza atacaklarını belirtti.

Beyaz Saray'da barış zirvesi! Trump duyurdu: Aliyev ile Paşinyan anlaşma imzalayacak

Trump, açıklamasında, "Cuma günü Beyaz Saray'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı tarihi bir barış zirvesi için ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Cumhurbaşkanı Aliyev ve Başbakan Paşinyan, Beyaz Saray'da resmi barış anlaşması imza törenine katılacaklar." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'da barış zirvesi! Trump duyurdu: Aliyev ile Paşinyan anlaşma imzalayacak

"ÇATIŞMAYI DURDURMAK İÇİN AYLARCA UĞRAŞTIM"

Söz konusu iki ülkenin uzun yıllardır savaştığını, kendi yönetiminin de bu çatışmayı durdurmak için aylardır uğraştığını belirten Trump, "savaşı kendisinin durdurduğunu" savundu.

"Ermenistan ve Azerbaycan'ın büyük halkları için doğru olanı yapan bu cesur liderlerle gurur duyuyorum. Bu, Ermenistan, Azerbaycan, ABD ve dünya için tarihi bir gün olacak." değerlendirmesini yapan Trump, ayrıca her iki ülkeyle de ayrı ayrı ekonomik anlaşmalar imzalayacaklarını açıklamasına ekledi.

