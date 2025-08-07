Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Azerbaycan ile Ermenistan arasında ön anlaşma iddiası! Trump Beyaz Saray'da açıklayacak

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin gelişmesi için önemli bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Trump'ın 2 liderle bir araya gelerek bir ön anlaşma sağlandığını açıklayacağı öne sürüldü.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında ön anlaşma iddiası! Trump Beyaz Saray'da açıklayacak
07.08.2025
07.08.2025
Amerikan CBS News kanalına açıklama yapan ve adı açıklanmayan iki ABD'li yetkili, yarın Beyaz Saray'da düzenlenecek törenle iki ülke arasında bir ön anlaşmanın imzalanacağını belirtti.

Haberde, törene katılacak Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Başbakanı 'ın, Oval Ofis'te düzenlenecek görüşmenin ardından söz konusu ön anlaşmaya imza atacağı kaydedildi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında ön anlaşma iddiası! Trump Beyaz Saray'da açıklayacak

EKONOMİK ANLAŞMALAR DA GÜNDEME GELECEK

ABD yönetiminin bir süredir bu anlaşma taslağı üzerinde çalıştığı ve Aliyev ile Paşinyan'ın ilk kez bu tür bir ortak anlaşma metnine imza atacağı ifade edildi.

Öte yandan Trump yönetiminin, 2020 yılında İsrail'le normalleşme sürecine giren Arap ülkeleriyle imzalanan İbrahim Anlaşmalarını genişletme planının bir parçası olarak Azerbaycan'ın da anlaşmaya katılmasını istediği iddiası haberde yer aldı.

Beyaz Saray'da yarın düzenlenecek imza töreninde taraflar arasında bazı ekonomik anlaşmaların da gündemde olacağı belirtildi.

