Azerbaycan ile Ermenistan arasında ön anlaşma iddiası! Trump Beyaz Saray'da açıklayacak

Amerikan CBS News kanalına açıklama yapan ve adı açıklanmayan iki ABD'li yetkili, yarın Beyaz Saray'da düzenlenecek törenle iki ülke arasında bir ön anlaşmanın imzalanacağını belirtti.

Haberde, törene katılacak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Oval Ofis'te düzenlenecek görüşmenin ardından söz konusu ön anlaşmaya imza atacağı kaydedildi.

EKONOMİK ANLAŞMALAR DA GÜNDEME GELECEK

ABD yönetiminin bir süredir bu anlaşma taslağı üzerinde çalıştığı ve Aliyev ile Paşinyan'ın ilk kez bu tür bir ortak anlaşma metnine imza atacağı ifade edildi.

Öte yandan Trump yönetiminin, 2020 yılında İsrail'le normalleşme sürecine giren Arap ülkeleriyle imzalanan İbrahim Anlaşmalarını genişletme planının bir parçası olarak Azerbaycan'ın da anlaşmaya katılmasını istediği iddiası haberde yer aldı.

Beyaz Saray'da yarın düzenlenecek imza töreninde taraflar arasında bazı ekonomik anlaşmaların da gündemde olacağı belirtildi.