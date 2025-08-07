Menü Kapat
TGRT Haber
28°
 Selahattin Demirel

Lübnan'dan Hizbullah hakkında kritik karar! Silah bırakma getiren ABD teklifini onayladı

Yıllardır Lübnan'da faaliyet gösteren silahlı grup Hizbullah hakkında çok kritik bir karar alındı. Lübnan kabinesi, Hizbullah da dahil olmak üzere tüm silahlı grupların silahsızlandırılmasına yönelik ABD teklifini onayladı. İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesini de kapsayan sürecin nasıl işleyeceği belli oldu.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
07.08.2025
21:38
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
22:12

kabinesi, 'nin 'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurması ve Lübnan'ın güneyinde halen işgal altında tuttuğu beş noktadan askerlerini çekmesi karşılığında da dahil tüm silahlı grupların silahsızlandırılmasına yönelik teklifini ele aldı. Kabinede Hizbullah ve Emel Hareketi'ni temsil eden 5 Şii bakan toplantıyı protesto amacıyla terk etti.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Morcos, yaptığı açıklamada, ABD tarafından Lübnan'a sunulan teklifin ilk sayfasında yer alan tüm silahların devlet kontrolünde tutulması ve Hizbullah da dahil olmak üzere tüm silahlı grupların silahsızlandırılmasını içeren maddelerin onayladığını bildirdi.

"HİZBULLAH KABUL ETMEZSE UYGULAMA NASIL OLACAK?" SORUSUNU CEVAPLADI

Morcos, Lübnan kabinesinin kabul ettiği maddeler arasında İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi ve kara, hava ve deniz ihlalleri de dahil olmak üzere tüm düşmanlıkların sona erdirilmesi ve İsrail ile Lübnan ve Suriye ile Lübnan arasında kalıcı bir sınırın belirlenmesinin yer aldığını belirtti. Morcos, bu maddelerin uygulanmasının, anlaşmada adı geçen tüm ülkelerin belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesine bağlı olduğunu vurguladı.

Hizbullah'ın iş birliği yapmayı reddetmesi karşısında silahsızlanmanın nasıl gerçekleştirileceği ve bunun güç kullanılarak mı yapılacağı sorusuna cevap veren Morcos, bunun Lübnan ordusu tarafından ağustos ayı sonuna kadar sunulacak bir zaman çizelgesini de içerecek olan plan doğrultusunda uygulanacağını söyledi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

ABD'nin teklifinin ilk aşaması, Lübnan hükümetinin 15 gün içinde bir kararname yayınlayarak Hizbullah'ın 31 Aralık tarihine kadar tamamen silahsızlandırılmasını taahhüt etmesini ve İsrail'in Lübnan'a yönelik tüm askeri operasyonlarını durdurmasını içeriyor.

Teklifin ikinci aşamasında, Lübnan hükümeti, 60 gün içinde silahsızlandırma planını uygulamaya, İsrail, ise Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği 5 noktadan askerlerini geri çekmeye başlayacak. Aynı zamanda Uluslararası Kızıl Haç Komitesi ile koordinasyon halinde İsrail'in elindeki Lübnanlı mahkumlar serbest bırakılacak.

Teklifin üçüncü aşamasında, 90 gün içinde, İsrail, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği beş noktadan son ikisinden çekilecek ve Lübnan'daki enkazın kaldırılması ve yeniden inşaya hazırlık amacıyla altyapı çalışmalarının başlatılması için finansman sağlayacak.

SİLAHLAR İMHA EDİLECEK

Teklifin dördüncü aşamasında, 120 gün içinde, Hizbullah'ın füzeler ve insansız hava araçları da dahil olmak üzere kalan ağır silahları imha edilecek, ABD, Suudi Arabistan, Fransa, Katar ve diğer dost ülkeler, Lübnan ekonomisini ve yeniden inşasını desteklemek amacıyla bir ekonomik konferans düzenleyecek.

