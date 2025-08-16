Menü Kapat
 Berkay Alptekin

Trump yönetimi geri çekildi! Başkent polisi görevi geri alacak

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, polis teşkilatının idaresine el koyma kararı alarak orduyu şehre indirmişti. Yetkililer tarafından dava açılması sonrası yönetim, başkent Washington'ın idaresini şehir polisinin geri almasına müsaade etti.

16.08.2025
16.08.2025
'nin başkenti 'de polis teşkilatının idaresine el koyma kararı alan yönetimi, şehir yetkililerinin dava açması sonrasında, bu karardan kısmen vazgeçti.

Adalet Bakanı Pam Bondi, bugün görülen söz konusu davanın duruşmasının ardından, bölge polisine federal göçmenlik uygulamalarıyla iş birliği yapmaları talimatını verdi.

ABD medyası, daha önce başkentin polis teşkilatının federal hükümetin tam kontrolü altına alınması yönünde emir veren Bondi'nin yeni talimatını "kısmi geri adım" olarak değerlendirdi.

YARGIÇ REYES ÇOK NET

Bu arada, Bölge Yargıcı Ana Reyes, bugünkü duruşmada taraflardan uzlaşmalarını talep etti ve aksi takdirde ABD yönetiminin "yeni bir şef atamasını geçici olarak engelleyen bir mahkeme kararı" çıkaracağını belirtti.

Belediye Başkanı Muriel Bowser'ın ofisinden yapılan açıklamada ise göçmenlik uygulamalarına ilişkin Adalet Bakanı Bondi'nin yeni talimatına nasıl uyulacağı konusunda hala değerlendirme sürecinde olunduğu kaydedildi.

BAŞKENTTE "KAMU GÜVENLİĞİ ACİL DURUMU"

Başkent Washington'da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla 11 Ağustos'ta "kamu güvenliği acil durumu" ilan eden ABD Başkanı Trump, Washington polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesinin (DEA) başındaki Terry Cole'u, Metropolitan Polis Departmanının "Acil Durum Polis Komiseri" olarak ilan ettiğini duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise 14 Ağustos'ta 800 Ulusal Muhafızın tamamının başkentteki görev yerlerine yerleştirildiğini açıklamıştı.

