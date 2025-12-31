Süper Lig’de hoca dayanmıyor: Giden gidene! İşte 2025’te gönderilen teknik direktörler

Süper Lig’de en uzun çalışan teknik direktörlere bakıldığında bir yıldan fazla görevine devam eden sadece 3 isim bulunuyor. Galatasaray’da Okan Buruk 3 yıl 5 aylık görev süresi ile ligin en uzun süreli teknik adamı olurken, başarılı hocayı 2 yıl 1 ay ile Göztepe’nin teknik direktörü Stanimir Stoilov takip ediyor. 1 yıl 5 aydır Samsunspor’u çalıştıran Thomas Reis ise Süper Lig’de en uzun süre görevinde kalan üçüncü isim oldu.

Süper Lig’de en kısa süre görevde kalan teknik adam ise Gençler Birliği’nin başına geçen Volkan Demirel oldu. Eski kaleci kırmızı siyahlı takımın başında sadece 37 gün kaldı.