Süper Lig’de hoca dayanmıyor: Giden gidene! İşte 2025’te gönderilen teknik direktörler

Süper Lig’de zirve yarışı hız kesmeden devam ediyor. 17 haftanın geride kaldığı ligde Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ilk üç sıraya yerleşti. Sene başından bu yana büyük umutlarla takımların başına getirilen teknik direktörler en iyiler arasında yer alamayınca birer birer gönderildi. Tam 16 teknik adam ile yollar ayrılırken, bu istatistik ile Avrupa ligleri geride bırakıldı. İşte 2025’te gönderilen teknik direktörler…
Süper Lig’de deyim yerindeyse hoca dayanmıyor. Sezon başından bu yana giden gidene. Bu kadar çok teknik direktör değişmesi istikrasızlığa işaret ederken Avrupa liglerine bakıldığında bu ayrılıklar normalin çok üzerinde olarak değerlendiriliyor.
Diğer yandan lige bakıldığında 17 futbol kulübünde 31 çalıştırıcı ile yollar ayrıldı. Giden hocalardan 8’i yabancı isimler iken 23 yerli teknik adam oldu. Aynı zamanda Antalya, Karagümrük, Gaziantep FK ve Gençlerbirliği’nde 2’şer hoca değişti.
Süper Lig’de en uzun çalışan teknik direktörlere bakıldığında bir yıldan fazla görevine devam eden sadece 3 isim bulunuyor. Galatasaray’da Okan Buruk 3 yıl 5 aylık görev süresi ile ligin en uzun süreli teknik adamı olurken, başarılı hocayı 2 yıl 1 ay ile Göztepe’nin teknik direktörü Stanimir Stoilov takip ediyor. 1 yıl 5 aydır Samsunspor’u çalıştıran Thomas Reis ise Süper Lig’de en uzun süre görevinde kalan üçüncü isim oldu.
Süper Lig’de en kısa süre görevde kalan teknik adam ise Gençler Birliği’nin başına geçen Volkan Demirel oldu. Eski kaleci kırmızı siyahlı takımın başında sadece 37 gün kaldı.
Onur Can Korkmaz >> Karagümrük
Erol Bulut >> Antalyaspor
Burak Yılmaz >> Gaziantep FK
Volkan Demirel >> Gençlerbirliği
Şota Arveladze >> Kasımpaşa
İlhan Palut >> Çaykur Rizespor
Recep Uçar >> Konyaspor
Marcel Licka >>Karagümrük
Hüseyin Eroğlu >> Gençlerbirliği
Emre Belözoğlu >> Antalyaspor
Markus Gisdol >> Kayseri
Selçuk Şahin >> Eyüpspor
Çağdaş Atan >> Başakşehir
İsmet Taşdemir >> Gaziantep FK
Ole Gunnar Solskjaer >> Beşiktaş
Jose Mourinho >> Fenerbahçe