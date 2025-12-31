Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Süper Lig’de hoca dayanmıyor: Giden gidene! İşte 2025’te gönderilen teknik direktörler

Aralık 31, 2025 10:53
1
teknik direktör

Süper Lig’de zirve yarışı hız kesmeden devam ediyor. 17 haftanın geride kaldığı ligde Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ilk üç sıraya yerleşti. Sene başından bu yana büyük umutlarla takımların başına getirilen teknik direktörler en iyiler arasında yer alamayınca birer birer gönderildi. Tam 16 teknik adam ile yollar ayrılırken, bu istatistik ile Avrupa ligleri geride bırakıldı. İşte 2025’te gönderilen teknik direktörler…

2
teknik adam

Süper Lig’de deyim yerindeyse hoca dayanmıyor. Sezon başından bu yana giden gidene. Bu kadar çok teknik direktör değişmesi istikrasızlığa işaret ederken Avrupa liglerine bakıldığında bu ayrılıklar normalin çok üzerinde olarak değerlendiriliyor.

3
hoca

Diğer yandan lige bakıldığında 17 futbol kulübünde 31 çalıştırıcı ile yollar ayrıldı. Giden hocalardan 8’i yabancı isimler iken 23 yerli teknik adam oldu. Aynı zamanda Antalya, Karagümrük, Gaziantep FK ve Gençlerbirliği’nde 2’şer hoca değişti.

4
süper lig

Süper Lig’de en uzun çalışan teknik direktörlere bakıldığında bir yıldan fazla görevine devam eden sadece 3 isim bulunuyor. Galatasaray’da Okan Buruk 3 yıl 5 aylık görev süresi ile ligin en uzun süreli teknik adamı olurken, başarılı hocayı 2 yıl 1 ay ile Göztepe’nin teknik direktörü Stanimir Stoilov takip ediyor. 1 yıl 5 aydır Samsunspor’u çalıştıran Thomas Reis ise Süper Lig’de en uzun süre görevinde kalan üçüncü isim oldu.

Süper Lig’de en kısa süre görevde kalan teknik adam ise Gençler Birliği’nin başına geçen Volkan Demirel oldu. Eski kaleci kırmızı siyahlı takımın başında sadece 37 gün kaldı.

5
Onur Can Korkmaz

İŞTE 2025’TE GÖNDERİLEN TEKNİK DİREKTÖRLER

Onur Can Korkmaz >> Karagümrük

6
Erol Bulut

Erol Bulut >> Antalyaspor

7
Burak Yılmaz

Burak Yılmaz >> Gaziantep FK

8
Volkan Demirel

Volkan Demirel >> Gençlerbirliği

9
Şota Arveladze

Şota Arveladze >> Kasımpaşa

10
İlhan Palut

İlhan Palut >> Çaykur Rizespor

11
Recep Uçar

Recep Uçar >> Konyaspor

12
Marcel Licka

Marcel Licka >>Karagümrük

13
Hüseyin Eroğlu

Hüseyin Eroğlu >> Gençlerbirliği

14
Emre Belözoğlu

Emre Belözoğlu >> Antalyaspor

15
Markus Gisdol

Markus Gisdol >> Kayseri

16
Selçuk Şahin

Selçuk Şahin >> Eyüpspor

17
Çağdaş Atan

Çağdaş Atan >> Başakşehir

18
İsmet Taşdemir

İsmet Taşdemir >>  Gaziantep FK

19
Ole Gunnar Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer >> Beşiktaş

20
Jose Mourinho

Jose Mourinho >> Fenerbahçe

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.