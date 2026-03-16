Trump, İran ile savaşın yakında biteceğini iddia etti! Son tehdidi ise 'elektrik' oldu

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları 17. günde de devam ederken Başkan Donald Trump'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. Trump, İran ile savaşın yakında sona ereceğini belirterek, İran'ın bir anlaşmaya hazır olmadığını ifade etti.

ABD lideri, "Tahran'da pek çok altyapı tesisini ayakta bıraktım çünkü bunları yok etseydim, yeniden inşa edilmesi yıllar sürerdi. Elektrik santrallerini bir saat içinde devre dışı bırakabilirdim ve bu büyük bir travma olurdu. Bu yüzden bu tür şeylerden kaçınmaya çalışıyorum" dedi. Fakat İran'ın işbirliği yapmaması durumunda bunu yapabileceğini de ifade etti.

Trump, elektrik üretim tesislerini ne zaman hedef alacağına dair daha spesifik bilgiler vererek şunları söyledi:

''Bir terörist rejimin dünyayı rehin almasına ve küresel petrol arzını durdurmaya çalışmasına izin vermeyeceğim. İran bunu yapmaya kalkarsa, çok daha sert bir şekilde karşılık görecek. Az önce bahsettiğim hedefleri ortadan kaldıracağım.''

"Onları öyle çabuk saf dışı bırakacağız ki bir daha asla toparlanamayacaklar. Eğer bu oyunu oynamak istiyorlarsa, oynamasalar iyi olur."

''PETROL VE DOĞAL GAZ FİYATLARI DÜŞECEK''

Savaşın, İran'ın küresel denizcilik ve petrol arzına yönelik tehdidini etkisiz hale getireceğini savunan Trump, "Sonuç olarak, Amerikan aileleri için petrol ve doğal gaz fiyatları düşecek." dedi.

Trump, "Bu kısa süreli aksama sırasında, Amerika Birleşik Devletleri Körfez'de faaliyet gösteren tüm tankerlere siyasi risk sigortası sunuyor" açıklamasını yaptı ve fiyatları düşürmek için ABD'nin petrolle ilgili bazı yaptırımları da askıya aldığını sözlerine ekledi.

Trump, "Zamanı geldiğinde, ABD Donanması ve ortakları gerekirse tankerlere boğazdan geçişlerinde eşlik edecek" dedi.

