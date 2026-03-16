Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Ali Hamaney oğlu Mücteba'nın lider olmasını istemiyordu! İran yönetiminde kaos var

ABD istihbarat raporları ortaya koydu, İngiliz basını yazdı; ABD ve İsrail saldırılarının ilk gününde öldürülen İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, oğlu Mücteba'nın lider olmasını istemediği ortaya çıktı. Mücteba'nın seçilmesinde, İran Devrim Muhafızları'nın payı olduğu hatta Ali Hamaney'in ölümünün ardından ülke yönetiminde etkin oldukları belirtildi.

GİRİŞ:
16.03.2026
saat ikonu 15:26
GÜNCELLEME:
16.03.2026
saat ikonu 15:26

ABD istihbarat raporları, İran'ın öldürülen dini lideri 'in oğlu Mücteba'nın lider olmasını istemediğini ortaya çıkardı. ABD ve İsrail'in saldırılarının ilk günü olan 28 Şubat'ta öldürülen Ayetullah Ali Hamaney'in ardından saldırıların 10. gününde yeni lider 56 yaşındaki oğlu olarak açıklandı.

İDDİALARIN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

Mücteba'nın göreve gelmesinin ardından ise iddiaların ardı arkası kesilmedi. Yeni liderin hiç kamuoyu önüne çıkmaması, ilk resmi açıklamasını yazılı olarak yapması nedeniyle devlet televizyonunda başkası tarafından okunması dikkat çekti. Hiç görüntü vermeyen Hamaney'in ilk olarak yaralı olduğu iddiaları yalanlandı ardından ise İran tarafından yapılan açıklamada, yaralı olduğu doğrulandı.

AYETULLAH HAMANEY YENİ LİDERİ İSTEMEDİ

İngiliz basınından The Times gazetesi ise ABD istihbarat raporlarına dayandırdığı haberinde, Ali Hamaney’in oğlunun liderlik kapasitesi konusunda ciddi çekinceleri olduğunu yazdı. Rapora göre Mücteba Hamaney, bazı çevreler tarafından 'yeterince zeki görülmeyen ve liderlik için uygun bulunmayan biri' olarak değerlendiriliyordu.

GEREKLİ ŞARTLARI DA SAĞLAMIYORDU

Üstelik Mücteba Hamaney, dini liderlik için belirlenen şartı da sağlamıyordu. Lider olacak kişinin seçilmiş bir görevde bulunmuş olması gerekiyordu. Raporlara göre Mücteba Hamaney’in liderliğe getirilmesinde en büyük rolü, İran oynadı. Bazıları farklı isim önerilerinde de bulundu. Fakat Uzmanlar Meclisi süreci hızlandırdı ve Mücteba konusunda karar kıldı.

FARKLI İSİMLER DE VARDI

ABD'nin istihbarat değerlendirmelerine göre, dini çevrelerde liderlik için daha güçlü adaylar da bulunuyordu. Bunlardan biri Kum kentinin önde gelen din adamlarından Ali Rıza Arafi idi.

Ayrıca İran siyasetinin önemli isimlerinden Ali Laricani’nin, kardeşi Sadık Larijani’yi aday olarak önerdiği iddia edildi.

İRAN YÖNETİMİNDE 'KAOS' VAR

Bazı istihbarat değerlendirmelerinde, Mücteba Hamaney’in kamuoyuna çıkmaması nedeniyle ülkede karar alma mekanizmasının büyük ölçüde Devrim Muhafızları’nın eline geçtiği ifade edildi. Raporda, yönetimde “kaos” yaşandığı ve İran’ın fiilen “etkin bir liderlikten yoksun olduğu” değerlendirmesi yapıldı.

