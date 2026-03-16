İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak hava saldırıları, Türkiye ile ilişkiler ve bölgedeki güvenlik durumuna ilişkin İHA’ya özel açıklamalarda bulundu. Bekayi, Ramazan ayında ABD ve İsrail’in ortak askeri saldırısı ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Türkiye’nin tüm onurlu insanlarının şu noktayı dikkate alması gerekir. Biz mübarek Ramazan ayının 10. gününde, halkımız oruç tutarken ABD ve siyonist rejimin saldırısına uğradık. Aynı anda üst düzey yetkililerimiz de hedef alındı ki bu bir terör eylemidir. Aynı zamanda Minab’da bir ilkokulda çocuklarımıza saldırı düzenlendi" dedi.

İran'ın, Türkiye'ye saldırı niyeti yok! Tahran sözcüsünden ABD ve İsrail'e 'sahte bayrak' suçlaması

HABERİN ÖZETİ İran'ın, Türkiye'ye saldırı niyeti yok! Tahran sözcüsünden ABD ve İsrail'e 'sahte bayrak' suçlaması İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını, Türkiye ile ilişkilerini ve bölgedeki güvenlik durumunu değerlendirerek, saldırıların Ramazan ayında gerçekleştiğini, çocukları ve kültürel mirasları hedef aldığını ve bölgeyi zayıflatmayı amaçladığını belirtti. İran, Ramazan ayında ABD ve İsrail'in ortak askeri saldırısına uğradıklarını, bu saldırılarda üst düzey yetkililerin ve çocukların hedef alındığını belirtmiştir. Minab'daki bir ilkokula iki Tomahawk füzesiyle saldırıldığı ve bu saldırıların ilk saatlerinde en az 175 çocuğun şehit edildiği ifade edilmiştir. İran genelinde en az 120 okulun yok edildiği veya ağır hasar aldığı, çocukları hedef almanın soykırım olduğu vurgulanmıştır. ABD'nin İsrail'in izinden gittiği ve aynı modeli uyguladığı iddia edilmiştir. Türkiye'ye veya Azerbaycan'a füze fırlatıldığı iddiaları reddedilmiş, savunma eylemlerinin saldırının kaynağına odaklandığı belirtilmiştir. İran'ın Türkiye'ye saldırma niyetinin olmadığı, ortak sınır hattının iki ülke arasındaki en güvenli bölgelerden biri olduğu vurgulanmıştır. Kültürel mirasın da hedef alındığı, İsfahan ve Tahran'daki tarihi eserlerin zarar gördüğü belirtilmiştir. Bölge ülkelerine seslenerek, savaşın ortak kimliğe ve dine karşı yürütüldüğü, bölgeyi zayıflatma, ayırma ve parçalama amacı taşıdığı uyarısı yapılmıştır. Türkiye, İran ve Irak'ın ortak sınırlarında güvenliği tehdit eden unsurlara karşı birlikte hareket etme çağrısında bulunulmuştur. ABD'nin İran İHA'larını kopyaladığı ve sahte bayrak operasyonları ihtimaline dikkat çekilmiştir.

İRAN'DA İLKOKULA 40 DAKİKA ARAYLA 2 SALDIRI

Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na iki Tomahawk füzesinin fırlatıldığını söyleyen Bekayi, "İki füze 40 dakika arayla atıldı. Amaç askeri ve kurtarma güçlerimizin dikkatini dağıtmak ve ardından daha fazla insanı öldürebileceklerinden emin olmaktı. Bu saldırının ilk saatlerinde en az 175 İranlı çocuk şehit edildi. Bu tekil bir olay değildi. Farklı okullara yönelik saldırıların uzun bir listesini sayabilirim. Şu ana kadar İran genelinde en az 120 okul ya tamamen yok edildi ya da ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Bir ülkenin çocuklarını hedef almak soykırımdan başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

''ABD, SİYONİST REJİMİN PEŞİNDEN GİDİYOR''

Bekayi ayrıca Fars eyaletinin Lamerd kentinde düzenlenen bir saldırıda da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Fars eyaletine bağlı Lamerd kentinde düzenlenen tek bir saldırıda 20 genç kız ve kadın sporcumuz şehit edildi. Tahran’da Kızılay binası da hedef alındı. Ayrıca tek görevi yabancı diplomatlar ve büyükelçilikleri korumak olan diplomatik polis birimi de saldırıya uğradı. Açıkça görülüyor ki ABD, tamamen siyonist rejimin izinden gidiyor ve bu rejimin başka yerlerde uyguladığı aynı modeli kullanıyor" dedi.

Bekayi, Tahran’daki Kudüs Günü yürüyüşlerinde yaşanan saldırıya da değinerek, "Bir İHA saldırısı düzenlendi ve 10-12 İranlı vatandaş şehit oldu ya da yaralandı. İran bayrağını üzerine sarılı halde şehit edilen bir İranlı kadın ise ülkede onurun ve vatanseverliğin sembolüne dönüştü" şeklinde konuştu.

''İRAN HAKKINDA GENİŞ BİR PROPAGANDA YÜRÜTÜLÜYOR''

Bekayi, "İran hakkında geniş kapsamlı bir propaganda yürütülüyor. Örneğin İranlı diplomatların sığınma talebinde bulunduğu iddiası ortaya atılıyor. Oysa bu kişiler 2-3 yıl önce görev süreleri bittikten sonra görev yerlerinde kalan kişiler. Şimdi bu isimleri İranlı diplomatların sığınması gibi sunuyorlar" dedi.

''İRAN, TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'A FÜZE FIRLATMADI''

Türkiye ve Azerbaycan’da engellenen füzelere değinen Bekayi, "İran’dan Türkiye’ye veya Azerbaycan’a füze fırlatıldığı yönündeki iddialar yalan. İran silahlı kuvvetleri hedef seçerken son derece hassastır. Biz İran’a saldırmak için kullanılan ABD’nin askeri üslerini ve varlıklarını hedef alıyoruz. Bu Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51’inci maddesine göre İran’ın kendini savunma konusundaki doğal hakkıdır" dedi.

''İRAN'IN TÜRKİYE'YE SALDIRMA NİYETİ YOK''

Türkiye’ye doğru İran’dan mühimmat fırlatıldığı yönündeki iddiaların inceleneceğini belirten Bekayi, "İran’ın Türkiye’ye saldırmak gibi bir niyeti yoktur. Tekrar vurguluyorum, kelimelerin ağırlığı önemlidir. Biz hiçbir komşu ülkeye saldırmayız. Savunma eylemlerimiz yalnızca İran’a yönelik askeri saldırının kaynağına ve başlangıç noktalarına odaklanmaktadır. İran’dan Türkiye’ye doğru fırlatıldığı iddia edilen mühimmatların da dikkatle inceleneceği açıklanmıştır. İran’ın Türkiye’ye karşı böyle bir operasyon gerçekleştirme niyeti hiçbir zaman olmadı ve yoktur" dedi.

''İKİ ÜLKE ARASINDAKİ EN GÜVENLİ BÖLGELERDEN BİRİDİR"

Türkiye ile ilişkilerin önemine de değinen Bekayi, "İran ile Türkiye arasındaki ortak sınır hattı, iki ülke arasındaki en güvenli bölgelerden biridir. Türkiye ile aramızdaki dini, tarihi ve kültürel bağlar ile yakınlık duygusu son derece açıktır. İranlıların iki ülke arasında karşılıklı olarak gidip gelmesi bile İranlılarla Türkler arasındaki güçlü bağları ve ortak duyguları açıkça göstermektedir" ifadelerini kullandı.

"SAHTE BAYRAK OPERASYONLARI İHTİMALİ VAR"

Bekayi ayrıca sahte bayrak operasyonları ihtimaline dikkat çekerek, "Bazı kötü niyetli aktörlerin İran ile komşu ülkeler arasında anlaşmazlık oluşturmak için sahte bayrak operasyonları yapma ihtimali vardır. Bu ciddi bir ihtimaldir. Nitekim savaşın ilk günlerinde ABD kaynakları da İsrailli ajanların Katar ve Suudi Arabistan’da bombalama eylemi hazırlığı yaparken yakalandığını açıkladı. Son 80 yılda İsrail’in sahte bayrak operasyonlarıyla ülkeleri birbirine düşürmeye çalıştığı çok sayıda örnek bulunmaktadır ve kendileri de bunu itiraf ettiler" ifadelerini kullandı.

"ABD, İRAN İHA’LARINI KOPYALADI"

ABD’nin İran yapımı insansız hava araçlarını kopyaladığını da belirten Bekayi, "İran İHA’larının etkili olduğunu düşündükleri için bu araçları kopyaladıklarını kendileri de söylediler. Hatırlarsanız ABD resmi kaynakları, İran yapımı çok sayıda Shahed İHA’sını kopyaladıklarını açıkladı" ifadelerini kullandı.

ABD kaynaklarında yer alan "İran’ın Kaliforniya’ya İHA gönderebileceği" iddialarına da değinen Bekayi, "Ayrıca şunu da dikkate alın. Sanırım 3 gün önce ABD kaynakları oldukça gülünç ama aynı zamanda tehlikeli olabilecek bir haber yayımladı ve İran’ın Kaliforniya’ya, yani ABD’nin batı kıyılarına İHA gönderebileceğinden endişe ettiklerini söyledi. Biz de hemen tepki göstererek bunun bir sahte bayrak operasyonunun hazırlığı olabileceğini ifade ettik çünkü herkes İran İHA’larının ABD’ye ulaşamayacağını bilir" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞ KURALLARI HİÇE SAYILIYOR"

Savaşın çok acımasız bir şekilde yürütüldüğünü savunan Bekayi, "Bu savaşı yönetenler son derece ahlaksız kişiler. ABD’li yetkililer İranlılara ölüm ve yıkım getireceklerini söylüyor ve savaş kurallarını bir kenara bıraktıklarını ifade ediyor. Karşı tarafın saldırgan eylemlerinde hiçbir çizgiyi ve hiçbir kuralı dikkate almadığını ve almayacağını düşünüyoruz" dedi.

''KÜLTÜREL MİRASI DA HEDEF ALDILAR''

Bekayi, saldırılarda İran’ın kültürel mirasının da hedef alındığını belirterek, "İsfahan Valilik binası en az 200 yıllık geçmişe sahip ve İran’ın tarihi mirasının bir parçasıdır. İsfahan’daki Nakş-ı Cihan Meydanı ve Çehel Sütun Sarayı dünyaca ünlüdür. ABD ve İsrail, attıkları füzelerin yakındaki bölgeyi vurmasının UNESCO listesinde yer alan ve insanlığın ortak mirası sayılan bu tarihi eserlere zarar verebileceğini bilerek o bölgeyi bombaladı. Tahran’daki Gülistan Sarayı da ağır şekilde zarar gördü. Bunlar yalnızca İranlıların değil, bölgedeki tüm ülkelerin ve Müslümanların ortak kimliğinin bir parçasıdır. Camiler de yalnızca İran’a ait değildir. Zarar gören ve saldırıya uğrayan camiler tüm Müslümanlara, hatta tüm tevhid dinlerinin mensuplarına aittir" dedi.

''AMAÇ BÖLGEYİ ZAYIFLATMAK, AYIRMAK, PARÇALAMAK''

Bölge ülkelerine çağrıda bulunan Bekayi, "Bu nedenle bölgedeki tüm ülkeler, özellikle Türkiye’nin onurlu ve bilinçli halkı şunu dikkate almalı. Bu savaş yalnızca İran ve İranlılara karşı değil, ortak kimliğimize ve dinimize karşı yürütülen bir savaştır. Bu dayatılmış savaşın aynı zamanda fitne çıkarma, Müslümanlar arasında şüphe ve bölünme oluşturma amacı taşıdığı bir ortamda çok dikkatli olmalıyız. İran’a yönelik saldırılar, son yıllarda bölgede yaşanan gelişmelerin devamı olarak görülmelidir. Bu, bölgeye ve İslam ülkelerine karşı yürütülen politikalardan bağımsız bir olay değildir. Amaç bölgeyi ve bölge ülkelerini zayıflatmak, onları birbirinden ayırmak ve parçalamaktır" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE, İRAN VE IRAK’A ORTAK GÜVENLİK VURGUSU

Türkiye’ye birlik olma çağrısında bulunan Bekayi, "Ortak sınırlarımızın savunucusu ve koruyucusu birlikte olmalıyız. İran, Türkiye ve Irak’ın ortak sınırlarında güvenliği tehdit eden unsurların bu durumdan faydalanarak istikrarsızlık oluşturmasına izin vermemeliyiz. Bu çok dikkat edilmesi gereken bir konudur. Bazı terörist gruplar ortamın uygun olduğunu düşünerek terör eylemlerini artırmaya çalışabilir. Terör örgütleri geçmişten bu yana Irak, Türkiye, İran ve belki de Suriye’de birbirleriyle bağlantılar kurmuş ve her zaman fırsat kollamıştır. İran, Türkiye ve Irak ise ortak terör tehdidine karşı koordineli çalışmalar yürütmek için her zaman çaba göstermiştir" dedi.

Bekayi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile de iyi ilişkilere sahip olduklarını belirterek, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi de sınırların güvensiz hale gelmesinin tüm bölgeye yayılacak bir istikrarsızlığa yol açacağını çok iyi bilmektedir. Irak devleti de İran ve Türkiye ile ortak sınırların güvensiz hale gelmesinin doğuracağı risklerin farkındadır. Bu nedenle İran, Irak, Türkiye ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin koordinasyonuyla ABD ve siyonist rejimin bu durumdan faydalanarak bu üç ülkenin komşu bölgelerini istikrarsızlaştırmasına izin verilmeyeceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.