Trump, İran'ın Hark Adası'nı işgal edebilir! Büyük riskler ve kazançlar aynı masada

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı için bir çözüm ararken, Basra Körfezi'nde İran'ın Hark Adası'nı da ele geçirmek için planlar yapıyor. ABD basınından Axios'un haberine göre Trump, İran'ın en büyük petrol terminali Hark Adası'na dair askeri seçenekleri masada tutuyor. ABD ordusu ise İran'ın ham petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ını gerçekleştirdiği stratejik Hark Adası yakınlarındaki hedefleri vurmaya devam ediyor.

Bir Beyaz Saray yetkilisi şu an için adanın tamamen ele geçirilmesine yönelik kesin bir karar alınmadığını vurguladı, ancak kararın her an değişebileceğini vurguladı.

Axios'a konuşan başka bir yetkili, Trump'ın Hark Adası'nı doğrudan ele geçirme fikrini beğendiğini belirtti.

KARA BİRLİKLERİ GÖNDERİLEBİLİR

Hark adasının ele geçirilmesini “rejimin ekonomik nakavtı" olacağını söyleyen yetkili, rejimin petrol kaynaklarından kesileceğini ve gücünün kalmayacağını belirtti.

Ancak bu hamle, kara birliklerinin gönderilmesini gerektirecek. Böyle bir operasyon Körfez ülkelerine, özellikle de Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine ve boru hatlarına yönelik misilleme saldırılarını tetikleyebilir.

Dahası, İran'ın sadece birkaç kilometre ötesinde bulunan adanın ele geçirildikten sonra ABD tarafından savunulması zor olabilir. İran, adayı üst üste vurarak ABD askerleri için bu bölgeyi kullanılamaz hale getirebilir.

Yetkili, ''Büyük riskler var. Büyük kazançlar da var. Başkan henüz karar vereceğini bir noktaya gelmedi, ancak yakında bu kararı verebilir de" dedi.

TRUMP'IN 'HÜRMÜZ KOALİSYONU'

Öte yandan Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemelerine ilişkin gelişmeler sürerken, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması konusunda 7 ülkeyle görüşmeler yürüttüklerini açıkladı. Trump, aralarında İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın da bulunduğu çok sayıda liderle görüşerek ülkeleri koalisyona katılmaya çağırdı.

'NATO' İLE TEHDİT ETTİ

Avrupa ve Çin'in, ABD'nin aksine Körfez'den gelen petrole büyük ölçüde bağımlı olduğunu söyleyen Trump, "Boğazdan faydalananların, orada kötü bir şey olmamasını sağlamaya yardımcı olmaları son derece uygundur." dedi.

Trump, "Eğer cevap gelmezse ya da olumsuz yanıt gelirse, bunun NATO'nun geleceği için çok kötü olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Zorunda olmasalar bile Ukrayna konusunda NATO'ya yardım ettiklerini dile getiren Trump, "Biz onlar için orada oluruz ama onlar bizim için olmaz. Olacaklarından da emin değilim." ifadesini kullandı.

AVRUPA'NIN ÇOK SAYIDA MAYIN TARAMA GEMİSİ VAR!

Nasıl bir yardım istediğinin sorulması üzerine Trump, "Ne gerekiyorsa." cevabını verdi. Trump, Avrupa'nın ABD'den çok daha fazla mayın tarama gemisine sahip olduğunu ve müttefiklerin bu gemileri göndermesi gerektiğini vurguladı.

Trump, İngiltere'nin şu ana kadarki tutumundan özellikle rahatsız olduğunun altını çizerek, "İngiltere, en büyük müttefik olarak görülebilir, en eski müttefik vb. Ama gelmelerini istediğimde gelmek istemediler." şeklinde konuştu.

İran'ın boğazda "biraz sorun çıkarmaktan başka hiçbir şeyi kalmadığını" savunan Trump, "Birkaç kişiyi gözetlemek için çok sayıda insana ihtiyaç duyarsınız." dedi.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin "buradan petrol tedarik eden ülkeler tarafından" sağlanması gerektiğini belirtmişti.