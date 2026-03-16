Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Trump, İran'ın Hark Adası'nı işgal edebilir! Büyük riskler ve kazançlar aynı masada

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın petrol terminallerinden Basra Körfezi'ndeki Hark Adası'nı ele geçirmek için plan yaptığı iddia edildi. ABD basınına göre, ABD ordusu, Trump'ın kararını bekliyor. Bir yandan da Trump, Hürmüz Boğazı için diğer ülkelerle koalisyon kurmak istediğini dile getirdi.

GİRİŞ:
16.03.2026
saat ikonu 10:51
GÜNCELLEME:
16.03.2026
saat ikonu 10:51

Başkanı , için bir çözüm ararken, Basra Körfezi'nde 'ın Hark Adası'nı da ele geçirmek için planlar yapıyor. ABD basınından Axios'un haberine göre Trump, İran'ın en büyük petrol terminali Hark Adası'na dair askeri seçenekleri masada tutuyor. ABD ordusu ise İran'ın ham petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ını gerçekleştirdiği stratejik Hark Adası yakınlarındaki hedefleri vurmaya devam ediyor.

Bir Beyaz Saray yetkilisi şu an için adanın tamamen ele geçirilmesine yönelik kesin bir karar alınmadığını vurguladı, ancak kararın her an değişebileceğini vurguladı.

Axios'a konuşan başka bir yetkili, Trump'ın Hark Adası'nı doğrudan ele geçirme fikrini beğendiğini belirtti.

Trump, İran'ın Hark Adası'nı işgal edebilir! Büyük riskler ve kazançlar aynı masada

KARA BİRLİKLERİ GÖNDERİLEBİLİR

Hark adasının ele geçirilmesini “rejimin ekonomik nakavtı" olacağını söyleyen yetkili, rejimin petrol kaynaklarından kesileceğini ve gücünün kalmayacağını belirtti.

Ancak bu hamle, kara birliklerinin gönderilmesini gerektirecek. Böyle bir operasyon Körfez ülkelerine, özellikle de Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine ve boru hatlarına yönelik misilleme saldırılarını tetikleyebilir.

Trump, İran'ın Hark Adası'nı işgal edebilir! Büyük riskler ve kazançlar aynı masada

Dahası, İran'ın sadece birkaç kilometre ötesinde bulunan adanın ele geçirildikten sonra ABD tarafından savunulması zor olabilir. İran, adayı üst üste vurarak ABD askerleri için bu bölgeyi kullanılamaz hale getirebilir.

Yetkili, ''Büyük riskler var. Büyük kazançlar da var. Başkan henüz karar vereceğini bir noktaya gelmedi, ancak yakında bu kararı verebilir de" dedi.

Trump, İran'ın Hark Adası'nı işgal edebilir! Büyük riskler ve kazançlar aynı masada

TRUMP'IN 'HÜRMÜZ KOALİSYONU'

Öte yandan Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemelerine ilişkin gelişmeler sürerken, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması konusunda 7 ülkeyle görüşmeler yürüttüklerini açıkladı. Trump, aralarında İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın da bulunduğu çok sayıda liderle görüşerek ülkeleri koalisyona katılmaya çağırdı.

Trump, İran'ın Hark Adası'nı işgal edebilir! Büyük riskler ve kazançlar aynı masada

'NATO' İLE TEHDİT ETTİ

Avrupa ve Çin'in, ABD'nin aksine Körfez'den gelen petrole büyük ölçüde bağımlı olduğunu söyleyen Trump, "Boğazdan faydalananların, orada kötü bir şey olmamasını sağlamaya yardımcı olmaları son derece uygundur." dedi.

Trump, "Eğer cevap gelmezse ya da olumsuz yanıt gelirse, bunun NATO'nun geleceği için çok kötü olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Zorunda olmasalar bile Ukrayna konusunda NATO'ya yardım ettiklerini dile getiren Trump, "Biz onlar için orada oluruz ama onlar bizim için olmaz. Olacaklarından da emin değilim." ifadesini kullandı.

Trump, İran'ın Hark Adası'nı işgal edebilir! Büyük riskler ve kazançlar aynı masada

AVRUPA'NIN ÇOK SAYIDA MAYIN TARAMA GEMİSİ VAR!

Nasıl bir yardım istediğinin sorulması üzerine Trump, "Ne gerekiyorsa." cevabını verdi. Trump, Avrupa'nın ABD'den çok daha fazla mayın tarama gemisine sahip olduğunu ve müttefiklerin bu gemileri göndermesi gerektiğini vurguladı.

Trump, İngiltere'nin şu ana kadarki tutumundan özellikle rahatsız olduğunun altını çizerek, "İngiltere, en büyük müttefik olarak görülebilir, en eski müttefik vb. Ama gelmelerini istediğimde gelmek istemediler." şeklinde konuştu.

Trump, İran'ın Hark Adası'nı işgal edebilir! Büyük riskler ve kazançlar aynı masada

İran'ın boğazda "biraz sorun çıkarmaktan başka hiçbir şeyi kalmadığını" savunan Trump, "Birkaç kişiyi gözetlemek için çok sayıda insana ihtiyaç duyarsınız." dedi.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin "buradan petrol tedarik eden ülkeler tarafından" sağlanması gerektiğini belirtmişti.

