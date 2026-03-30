Trump İran'da görüştükleri ismi açıkladı! "Muhatabımız Kalibaf, Mücteba Hamaney’in durumu çok kötü"

ABD Başkanı Donald Trump, New York Post'a verdiği özel mülakatta, Washington ile Tahran arasında diplomatik bir kanalın açık olduğunu teyit etti. Trump, İran tarafındaki muhataplarının Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf olduğunu belirterek, "Onunla çalışıp çalışamayacağımızı yaklaşık bir hafta içinde öğreneceğiz" ifadesini kullandı.

"MÜCTEBA HAMANEY'İN DURUMU KÖTÜ"

İran’da dini liderlik koltuğuna seçilen Mücteba Hamaney hakkında da konuşan Trump, Hamaney’in sağlık durumuna ilişkin spekülasyonları artıracak bir iddiada bulundu. Trump, "Muhtemelen son derece kötü durumda" diyerek, yeni liderin ağır yaralı olduğunu ve yönetim kabiliyetinin kısıtlı olduğunu ima etti.

İSRAİL'İN MİSİLLEMESİ: "KISA SÜRE İÇİNDE GÖRECEKSİNİZ"

İran’ın İsrail’deki petrol rafinerilerini hedef alan saldırısına ABD’nin nasıl bir karşılık vereceği sorusuna Trump, net bir tarih vermekten kaçınarak, "Kısa süre içinde göreceksiniz" cevabını verdi.

KİMDİR BU MUHAMMED BAKIR KALİBAF?

Trump'ın "çalışabiliriz" dediği 64 yaşındaki Muhammed Bakır Kalibaf, İran siyasetinin deneyimli isimlerinden biri olarak tanınıyor. Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı yaptı.Emniyet Genel Müdürü olarak görev alarak teşkilatı modernize etti. Yerel yönetim tecrübesini Tahran Belediye Başkanlığı ile kazanan deneyimli isim, 2020 yılından bu yana ise Meclis Başkanlığı koltuğunda oturuyor.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Kalibaf, 2005, 2013, 2017 ve 2024 yıllarında dört kez cumhurbaşkanlığına aday olmasına rağmen halktan yeterli desteği alamayarak bu hedefine ulaşamamıştı. Trump’ın onu muhatap seçmesi, İran içindeki "güç dengeleri" açısından yeni bir dönemin işareti olabilir.