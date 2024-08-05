Trump, İran'ın İsrail'e olası saldırısı için tarih verdi!

05 Ağustos 2024 22:19 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 23:23

ABD piyasalarında tavan yapan resesyon endişesi Asya piyasasını etkiledi! Japon borsalarında sert düşüşe neden oldu

ABD piyasalarında tavan yapan resesyon endişesi Asya piyasasını etkiledi! Japon borsalarında sert düşüşe neden oldu

İsrail'in Lübnan'da Hizbullah komutanı Fuad Şükür'ü ve ardından da İran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi öldürmesinin ardından Orta Doğu'da tedbirler sıklaştı.

İsrail ordusunun komutanları bugün bir araya geldi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar ve üst düzey İsrail Hava Kuvvetleri (IAF) yetkilileriyle birlikte durum değerlendirmesi yapmak üzere IAF komuta merkezini ziyaret etti.

"BU GECE SALDIRACAK"

İsraelnationalnews'in aktardığına bilgilere göre, Trump yaptığı bir röportajda, "Bu gece İran'ın İsrail'e saldıracağını duyuyorum" diye konuştu. Trump, "Bu gece saldırıya uğrayacaklar, bunu hemen söylüyorum" diye konuştu.

Trump, "Eğer ben başkan olsaydım, hiç kimse bu saldırıdan bahsetmezdi bile, çünkü bu kesinlikle gerçekleşmezdi" ifadelerini kullandı.

ABD ACİL DURUMA GEÇTİ!

Ortadoğu'da ateş hattı genişlerken ABD Başkanı Biden, "savaş odası"nda İran-İsrail gerilimini görüşmek için kurmaylarıyla bir araya geldi. İsrail ile İran arasında, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından yükselen gerilim savaş beklentisi oluştururken, İran'ın bugün İsrail'i hedef alabileceği bildiriliyor.