Tehdit altındaki İsrail'de komuta zirvesi! 

05 Ağustos 2024 18:46 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 18:47

İsrail'in Lübnan'da Hizbullah komutanı Fuad Şükür'ü ve ardından da İran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi öldürmesinin ardından Orta Doğu'da tedbirler sıklaştı.

İsrail ordusunun komutanları bugün bir araya geldi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar ve üst düzey İsrail Hava Kuvvetleri (IAF) yetkilileriyle birlikte durum değerlendirmesi yapmak üzere IAF komuta merkezini ziyaret etti.

İSRAİL: SALDIRILARA HAZIRIZ

Binyamin Netanyahu, öldürülen iki önemli isimden kendilerinin sorumlu tutulmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Netanyahu yaptığı açıklamada, "İsrail vatandaşları, önümüzde zorlu günler var. Beyrut'taki saldırıdan bu yana her yönden tehditler geliyor. Her senaryoya hazırız ve her tehdide karşı kararlıyız. İsrail, her alanda kendisine yönelebilecek saldırganlıklara karşı ağır bedel ödetecek" diyerek tehdit savurdu.