Yaşam
Avatar
Editor
 Bengül Arıca

Kuzey Çevre Otoyolu'ndaki facia sonrası şoför tutuklandı! 'Otobüs kaymaya başladı, durduramadım'

Kuzey Çevre Otoyolu'nda meydana gelen faciada 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi ise yaralandı. Kaza sonrası gözaltına alınan otobüs şoförü H.İ. tutuklandı. Tutuklanan şoförün ifadesinde, "Hava aşırı yağmurluydu, asfalt ıslaktı. Virajı dönmeye başladığım an otobüs bir anda kaymaya başladı, durduramadım." dedi.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
19.08.2025
11:17
|
19.08.2025
19.08.2025
11:17

Kuzey Çevre Otoyolu Sancaktepe mevkiinde dün feci bir meydana geldi. Yolda seyir ahalinde olan yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 4 yolcu hayatını kaybederken, 22 kişi ise yaralandı.Kazanın ardından otobüs şoförü H.İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Kuzey Çevre Otoyolu'ndaki facia sonrası şoför tutuklandı! 'Otobüs kaymaya başladı, durduramadım'

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli H.İ. savcılıktaki ifadesinde, "Otobüs firmasında 1 hafta önce sigortalı şekilde şoför olarak işe başladım. Daha önceden oğluma ait olan otobüste uzun yol şoförlüğü yaptım. 17 Ağustos’ta saat 22.30 sıralarında Çorum ili Osmancık ilçesinde bulunan dinlenme tesislerinden otobüse binerek kullanmaya başladım. Bolu ili Gerede ilçesinde bulunan Akabe dinlenme tesislerinde 45 dakika istirahat yaparak ikinci 4.5 saatlik sürüşe başladım. Kazadan hemen önce 4 yolcu indirdiğimizi hatırlıyorum. Sonrasında Kuzey Çevre Otoyolu’na bağlanmak için Paşaköy gişelerine geldim" dedi.

Kuzey Çevre Otoyolu'ndaki facia sonrası şoför tutuklandı! 'Otobüs kaymaya başladı, durduramadım'

"OTOBÜS BİR ANDA KAYMAYA BAŞLADI, TUTAMADIM"

Bu sırada havanın aşırı yağmurlu ve asfaltın ıslak olduğunu söyleyen şüpheli, "Gişeden normal süratle geçtim. Edirne istikametine dönmek istediğim anda süratimin 40-50 km olduğunu düşünüyorum. Viraja hızlı girmedim. Virajı dönmeye başladığım an otobüs bir anda kaymaya başladı, durduramadım. Rötarderin bütün kademelerini sonuna kadar çektim ancak asfaltın ıslak olmasından dolayı hiç etki etmedi, fren tutmadı, kaymaya devam ettim. Aracın sağ ön tarafını kayarak bariyerlere vurdum, bu esnada ben sürekli olarak yolda tutmaya çalıştım. Ancak bariyere çarpınca sağ tarafa yattık ve sürüklendik. Kaza anında emniyet kemerim takılıydı, araç yan yatınca direksiyon koltuğunda asılı kaldım. Kendi imkanlarımla kurtuldum. Aracın ön camını kırarak dışarı çıktık. Başka bir sürücü beni olay yerinden darp edilmemem için uzaklaştırdı. Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüm, keşke olmasaydı" diye konuştu.

Kuzey Çevre Otoyolu'ndaki facia sonrası şoför tutuklandı! 'Otobüs kaymaya başladı, durduramadım'

TUTUKLANDI

Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüpheli H.İ. tutuklandı.

Otoyolda can pazarı! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
