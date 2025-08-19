Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Çocukların çantasındaki tehlike! Uzmanlardan velilere uyarı geldi

Okulların açılmasına sayılı günler kala öğrenciler ve veliler okul hazırlığı için alışveriş yapmaya başladı. Konuya ilişkin kırtasiye sektöründen, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde okul alışverişine çıkacak velilere merdiven altı ürün uyarısı geldi. İşte çocukların sağlığını ilgilendiren uyarıya ilişkin detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çocukların çantasındaki tehlike! Uzmanlardan velilere uyarı geldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 11:26

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Taha Keresteci, ders zilinin çalmasına sayılı günler kala okul alışverişi yapacak velilerin dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin açıklamalarda bulundu.2025-2026 eğitim öğretim yılının 8 Eylül'de başlayacağını anımsatan Keresteci, velilerin, okul ihtiyaç listelerine yönelik fiyat araştırması yapmaya başlamasını önerdi.

Çocukların çantasındaki tehlike! Uzmanlardan velilere uyarı geldi

ETİKETLİ, AMBALAJLI VE GÜVENİLİR ÜRÜNLER SEÇİLMELİ

Keresteci, en fazla alışverişe, 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıf gibi kademe başlangıçlarında ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, "Bu yıl yaklaşık 20 milyon öğrenci ders başı yapacak, bunun içindeki 2 milyon öğrenci de okul öncesi grubu oluşturuyor. Velilerimizin, üreticisi veya ithalatçısı belli olmayan merdiven altı ürünlerden uzak durması büyük önem taşıyor, tercihlerini mutlaka ürün kimliği bulunan, etiketli, ambalajlı ve güvenilir ürünlerden yana yapılmalılar. Tüketicilerimizin ürün alırken özellikle etiket bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Çocukların çantasındaki tehlike! Uzmanlardan velilere uyarı geldi

SAHTE, KORSAN VE SAĞLIKSIZ ÜRÜN RİSKİNE DİKKAT

Sektör olarak, taklit, sahte, korsan ve sağlıksız kırtasiye ürünleriyle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirten Keresteci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Velilerin, aldıkları ürünlerin ambalajlarını dikkatle incelemesi gerekiyor. Boya kalemlerinde 'CE' işareti, çantalarda 'EN71-2', mataralarda 'gıda ile temas standardına uygundur' ibarelerinin bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Ayrıca oyuncak niteliği taşıyan ürünlerin hangi yaş grubuna yönelik olduğuna da dikkat edilmeli. Sprey boyalar ve yapıştırıcıların su bazlı olması ve solvent içermemesi konusunda hassas davranılması gerekiyor. Ayrıca internetten alışverişte de sahte ürün riski oldukça yüksek."

Çocukların çantasındaki tehlike! Uzmanlardan velilere uyarı geldi

ÇOK DÜŞÜK FİYATLI ÜRÜNLER RİSKLİ

Keresteci, velilerin, satın aldıkları ürünün güvensiz olduğunu düşünmeleri durumunda "tuketici.gov.tr" adresinden veya "ALO 175" tüketici hattından şikayet edebileceğini bildirerek, piyasa fiyatının çok altındaki ürünlerin orijinal olmayabileceğini ve velilerin alışveriş yaparken buna özellikle dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.

Ham madde fiyatlarında yaşanan küresel artışın yanı sıra lojistik maliyetler ve genel enflasyon eğilimin fiyatlara yansıdığını aktaran Keresteci, "Özellikle belirtmek istiyoruz ki kırtasiye ürünlerindeki artış oranı enflasyonun altında. Bununla birlikte kırtasiyeci meslektaşlarımız, fiyat artışlarını kontrollü tuttular. Velilerimizi korumak adına kar marjlarını minimumda tutmaya gayret ediyorlar." diye konuştu.

Çocukların çantasındaki tehlike! Uzmanlardan velilere uyarı geldi

FİYAT ARTIŞI SINIRLI

Keresteci, kırtasiyenin, enflasyondan en az etkilenen sektör olduğunu, bu ürünlerdeki fiyat artışlarının diğer sektörlere kıyasla sınırlı kaldığını belirtti. Üretici ve tedarikçi firmaların, mümkün olduğunca kar marjlarını düşük tutarak velileri korumak istediğini aktaran Keresteci, şu değerlendirmede bulundu:

"Defter fiyatları 35 liradan, sırt çantaları ise 550 liradan satılmaya başlandı. Bunlar başlangıç fiyatları. 2025 sezonunda ortalama bir okul çantasının tüm temel kırtasiye ürünleriyle dolum maliyetinin 1980 lira seviyelerinde olmasını öngörüyoruz. Bu da geçen yıla göre yaklaşık yüzde 21 artış anlamına geliyor. Bu fiyatlara Türkiye'nin 7 bölgesindeki sektör mensuplarımızdan alınan veriler doğrultusunda ulaşılmıştır. Ürün fiyatları, elbette alım gücüne ve tercihlere göre farklılık gösteriyor. Fiyatlar, tüketicinin talebine ve gelir durumuna göre satın alma tercihleri değişiyor."

Çocukların çantasındaki tehlike! Uzmanlardan velilere uyarı geldi

VİCDANİ AÇIDAN KABUL EDİLEMEZ

Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç da Ticaret Bakanlığının kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bunun yanında velilerin alışverişte bilinçli hareket etmesinin, satıcıların da sorumluluklarının bilincinde olmasının önemli olduğunu söyledi.

Çocukların çantasındaki tehlike! Uzmanlardan velilere uyarı geldi

TÜKETİM DEĞİL İHTİYAÇ ODAKLI ALIŞVERİŞ

Alışverişte tüketim odaklı değil, ihtiyaç odaklı düşünülmesi gerektiğine dikkati çeken Kılıç, şunları kaydetti:

"Boya kalemleri, silgiler, defter kaplamaları gibi ürünlerde sağlığa zararlı kimyasal maddeler bulunmamalı. Ambalajında üretici veya ithalatçı bilgisi olmayan, keskin koku yayan ya da açıkta satılan ürünlerden uzak duralım. Okul sezonunda fiyatları yapay olarak artırmak, kalitesiz veya sağlıksız ürünleri piyasaya sürmek hem yasal hem vicdani açıdan kabul edilemez. Güvenli, dayanıklı ve gerçekten ihtiyaç duyulan ürünleri tercih etmek, hem çocuklarımızın sağlığını hem de geleceğini korumanın en önemli adımıdır."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Bugünü değerlendirin
TÜİK açıkladı: İkinci çeyrekte işsizlik oranı belli oldu
ETİKETLER
#tüketici hakları
#Okul Alışverişi
#Kırtasiye Ürünleri
#Sağlıklı Ürünler
#Etiketli Ürünler
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.