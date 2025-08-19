Armağan Çağlayan, Deniz Seki ve Bülent Ersoy gibi isimlerin yer aldığı Popstar yarışmasının ilk elemelerine katılan 8 yaşındaki Ergün isimli yarışmacı, yıllar geçse de hafızalardan silinmiyor.

POPSTAR ERGÜN YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Popstar yarışması 90'lı ve 2000'li yıllara damga vuran yarışma programı oldu. Birçok ünlü ismin jüri üyeliği yaptığı yarışmaya katılan 8 yaşındaki Ergun sempatisiyle o dönemin en çok konuşulan çocuklarından biri oldu.

Bayhan'ın "Seninle Olmak Varya" isimli şarkısını söyleyen Ergün, jüri üyesinin sempatisini kazandı. Zaman zaman sosyal medyada yıllar geçmesine rağmen yayınlanan video binlerce beğeni alıyor. Popstar Ergün yıllar sonra ortaya çıktı. Aynı mahallede oturan bir kurye Ergün'ün videosunu sosyal medyadan paylaştı.