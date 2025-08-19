Atık su kuyusunda mahsur kalan 2 yavru köpek kurtarıldı! O anlar kamerada

Osmaniye Türkmen Beldesi içerisinde bulunan Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan atık su kuyusundan köpek sesleri duyan çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Osmaniye Belediyesi İtfaiye ekipleri, iş makineleri yardımıyla kuyunun kapağını açarak çalışma başlattı. Kuyuda mahsur kaldığı belirlenen 2 yavru köpek, titiz bir operasyonla çıkarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yavrular, su ve yiyecek verilerek güvenli alana alındı.