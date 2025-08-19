Menü Kapat
29°
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Dünyada bir ilk olacak! Hükümeti yapay zekaya devretmeyi ciddi ciddi düşünüyorlar

Arnavutluk, yapay zeka teknolojilerini hükümet yönetimine entegre etmeyi ciddi şekilde tartışıyor. Başbakan Edi Rama, yapay zekanı yolsuzluğu sona erdireceğine inanırken, YZ ile yönetilen bir bakanlık kurma fikrini de gündeme getirdi.

Yapay zeka teknolojisi, birçok ülkenin tartıştığı ve yasal düzenlemelerle sınırlamaya çalıştığı bir konu. Avrupa'nın küçük bir ülkesi olan ise bu konuda bambaşka bir yola giriyor. Politico'nun haberine göre ülke, tamamen yapay zeka tarafından yönetilen bir bakanlık kurmayı ciddi olarak düşünüyor.

YAPAY ZEKA, RÜŞVETİ VE AKRABA KAYIRMACILIĞI BİTİRECEK Mİ?

Geçtiğimiz ay bir basın toplantısında konuşan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, yapay zekayı yolsuzluğu ortadan kaldırmak ve şeffaflığı artırmak için bir araç olarak gördüğünü belirtti.

Dünyada bir ilk olacak! Hükümeti yapay zekaya devretmeyi ciddi ciddi düşünüyorlar

Teknolojinin yakında Arnavutluk hükümetinin en verimli üyesi olabileceğini söyleyen Rama, "Bir gün, tamamen yapay zeka tarafından yönetilen bir bakanlığımız bile olabilir. Böylece akraba kayırmacılık veya çıkar çatışması olmaz" diyerek ilginç bir öneride bulundu.

Başbakan, yerel geliştiricilerin bir bakan olarak seçilebilecek bir yapay zeka modeli oluşturmak için çalışabileceğini ve bunun ülkeyi "yapay zeka bakanları ve bir başbakanla ilk hükümete sahip ülke" haline getirebileceğini bile söyledi.

Eski bir iktidar partisi politikacısı ve yapay zekaya meraklı bir yazar olan Ben Blushi, yapay zekadan korkulacak bir şey olmadığına ve YZ tarafından yönetilen devletlerin, demokrasi kavramımızı alt üst edebilecek gerçek bir olasılık olduğuna inanıyor.

Dünyada bir ilk olacak! Hükümeti yapay zekaya devretmeyi ciddi ciddi düşünüyorlar

"YAPAY ZEKA BİZDEN DAHA İYİ YÖNETİR"

Blushi, "Devletten aldığımız hizmet yapay zeka tarafından yapılabilecekse, neden iki veya daha fazla insan arasında seçim yapmak zorunda kalalım? Toplumlar yapay zeka tarafından bizden daha iyi yönetilecektir, çünkü o hata yapmaz, maaş istemez, yozlaşamaz ve çalışmayı bırakmaz" dedi.

Arnavutluk, toplumun her kesiminde uzun süredir yolsuzlukla mücadele ediyor ve siyaset de bu durumdan istisna değil. Çok sayıda iktidar partisi yetkilisi yolsuzlukla suçlandı ve mahkum edildi. Muhalefet lideri Sali Berisha şu anda davasıyla yargılanırken eski başbakan ve cumhurbaşkanı Ilir Meta ise hapishanede bulunuyor.

Muhalefetteki Demokratik Parti'den Arnavutluk milletvekili Jorida Tabaku'ya göre ise, yapay zeka bir mucize değil, sadece bir araç. Tabaku, doğru ellerde yönetimi dönüştürebileceğini, ancak yanlış ellerde "eski işlevsizliğin dijital bir kılıfı" haline gelebileceğini söylüyor.

Dünyada bir ilk olacak! Hükümeti yapay zekaya devretmeyi ciddi ciddi düşünüyorlar

Arnavutluk, yapay zekayı halihazırda inşaat alanlarındaki ve halka açık plajlardaki yasa dışılıkları kontrol etmek ve kırsal alanlardaki kenevir tarlalarını tespit etmek için akıllı dronlar ve uydu sistemlerinde kullanıyor.

Öte yandan, Arnavutluk yollarındaki sorunlarla mücadele etmek için de yapay zekayı kullanma planları var. Hız ihlali yapan sürücülere yüz tanıma teknolojisi kullanılarak mobil cihazlarına yavaşlamaları için bir uyarı gönderilecek ve hız cezalarının detayları SMS veya e-posta yoluyla iletilecek.

Sağlık hizmetleri, eğitim ve vatandaşların dijital kimlik belirleme alanlarında da yapay zeka kullanımı hedefleniyor. Ancak Tabaku, teknolojinin nasıl uygulanacağı, maliyetinin ne olacağı ve en önemlisi algoritmaları kimin programlayacağı konusunda kamuoyuna danışılması ve netlik sağlanması gerektiğini söyledi.

