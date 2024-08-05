'İsrail'in hedefinde Türkiye toprakları var!' Netanyahu Vadedilmiş toprakları amaçlıyor

05 Ağustos 2024 11:05 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 11:14

Yine Orta Doğu yine aynı oyun: Bu kez masada Türkiye de var! İsrail-Türkiye arasında kırmızı gerilim

Yine Orta Doğu yine aynı oyun: Bu kez masada Türkiye de var! İsrail-Türkiye arasında kırmızı gerilim

Türk ordusu ile İsrail ordusunun güç dengesi! Dünyanın en güçlü ordusu listesine Türkiye damga vurdu

Türk ordusu ile İsrail ordusunun güç dengesi! Dünyanın en güçlü ordusu listesine Türkiye damga vurdu

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana bebek, çocuk, genç, yaşlı, kadın ayırt etmeden on binlerce masum insanı katleden İsrail, son olarak Hamas’ın lideri İsmail Heniye’yi de şehit etti.

İsrail’in bu katliamlarına ilk günden beri yüksek sesle karşı çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Rize’de yaptığı konuşmada ‘Biz nasıl Karabağ’a girdiysek, nasıl Libya’ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız’ ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu çıkışından sonra İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz haddini aşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan sosyal medya paylaşımları gerçekleştirdi.

Neredeyse her gün Türkiye hakkında alçakça paylaşımlar yapan İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın son paylaşımına en yüksek şekilde karşılıklar verildi. İsrail’in Gazze’de başlatmış olduğu orantısız savaş ve yaptığı katliamlardan sonra bir sonraki hedefinin Türkiye olabileceğini kaydeden bazı ulusal medya kuruluşlarının bu iddiasını güçlendirecek örneklerde, bu zaman diliminde yaşandı.

Türkiye’nin NATO’dan çıkarılmasını isteyen İsrail, Avrupa Ülkelerine seslenerek ‘Türkiye’nin kınanması ve bölgesel ittifaklardan çıkarılması için çalışma başlatılması gerektiğini’ ifade ettiler.

Türkiye’nin mazlum Filistin halkının yanında durmasından rahatsız olan İsrail, Avrupa ülkelerini de Türkiye’nin karşısında durması için var gücüyle çalışıyor.

İsrail’in asıl hedefi olan ‘Vadedilmiş Topraklar’ diye adlandırdıkları ve içerisinde Türkiye’nin de bir bölümünü barındıran bölge için karşılarında gördükleri en büyük tehlike Türkiye.

Bu sebepten ötürü Türkiye’ye karşı ABD ve Avrupa’da bulunan ülkeleri kışkırtmak için sürekli propaganda yapmaya devam edip, ülkemizi de bölgede yaşanan ateş çemberinin içine sürüklemeye çalışıyorlar.

Türkiye, İsrail ile yaptığı tüm ticari faaliyetlerini mayıs ayında durdurmuştu. Bu kararlardan sonra özellikle inşaat sektöründe sorun yaşayan İsrail’in yeni konutlar yapımında geç kalmaları sonucunda kiralar oldukça artmıştı. Sokaklara çıkıp protesto gerçekleştiren İsrail halkına ‘Bizi değil Türkiye’yi protesto edin’ diyen bürokratlar dahi oldu.

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ABD kongresinde konuşması ve orada ayakta alkışlanması sonrasında iyice kural tanımaz bir hale gelen İsrail, Hamas lideri İsmail Heniye’yi İran’da şehit etti.

Daha sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik küstah açıklamalar gerçekleştirdi.

300 günü aşkın süredir Gazze’de yaşanan katliamların, sadece o bölge ile kalmayacağını ve İsrail’in ‘Vadedilmiş Topraklar’ hayali ile Türkiye’ye kadar gelmeyi hedeflediğini belirten dünya basını, Netanyahu’nun hedefinin bu yönde olduğunu sürekli ifade ediyor.