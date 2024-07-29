İsrailli bakana Türkiye'den peş peşe tepki: Döktüğünüz kana sessiz kalmayız!

29 Temmuz 2024 06:33 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 07:05

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözler sarf etti. Bunun üzerine siyasilerden tepkiler ardı ardına geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada,

Mazlum Filistin halkını, hangi dinden olursa olsun herkes için adaleti, bölgesel istikrarı ve küresel barışı savunmaya devam edeceklerini belirtti. "İnsanlık er geç kazanacak. Günümüzün Hitlerleri ve Nazi zihniyetlilerinin sonu ise tarihte yaşanandan farklı olmayacak" dedi.

BAKAN YERLİKAYA: TARİHE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇECEKLER

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Hastaneleri, sivil kampları, camileri, evleri ve okulları bombalayıp binlerce Filistinli kardeşimizi şehit eden soykırımcı İsrail devletinin, hadsiz dışişleri bakanını şiddetle kınıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Filistinli kardeşlerimizin kolu kanadı, haykıran sesi olmuştur. Tüm dünyanın gözleri önünde, annesine, babasına korkuyla sarılan o masum çocuklara bomba yağdıranlar, tarihe kara bir leke olarak geçeceklerdir."

BAKAN KACIR: İŞLEDİKLERİ SUÇUN HESABINI VERECEKLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yaptığı açıklamada, "Türkiye, insanlığın, adaletin, vicdanın, merhametin yıkılmaz kalesidir. Görünen o ki, soykırımcı İsrail yönetimi telaşa düşmüş. Ne yapsalar boş, ne deseler beyhude. İşledikleri suçların hesabını tarih ve insanlık önünde er ya da geç muhakkak verecekler" ifadesini kullandı.

BAKAN URALOĞLU: DÖKTÜĞÜNÜZ KANDA BOĞULACAKSINIZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da, "Uluslararası hukuk tarafından vahşetleri tescillenen; ellerini bebek, çocuk, kadın ayırt etmeksizin kana bulamış işgalci İsrail’in Dışişleri Bakanı’nı kınıyor ve uyarıyorum. Bizi ve Sn. Cumhurbaşkanımızı; zulmünüzü alkışlayan, döktüğünüz kana sessiz kalan devletlerden sanmayın! Döktüğünüz kanda boğulacaksınız ve Türkiye her zaman karşınızda olacak" dedi.

BAKAN IŞIKHAN: KATİL VE SOYKIRIMCISINIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da, "Bu coğrafyayı kana bulamanızın karşısında duracağız. Siz, bir avuç katil ve soykırımcısınız" mesajını paylaştı.

BAKAN KURUM: HADDİNİZİ AŞMAYIN

İsrailli Bakana sert sözlerle karşılık veren bir diğer isim, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'du.

"Cumhurbaşkanımıza dil uzatan, sözümona tehdit eden İsrail’in eli kanlı bakanına söylenecek tek şey var, Siz mazlumu ezmek, zulmetmek, kan dökmek, sebepsiz yere cana kıymak için el ovuşturan alçaklarsınız" dedi.

İsrail'in tarih önünde de, uluslararası hukuk önünde de işgalci ve soykırımcı olduğunu söyledi. "Haddinizi aşmayın. Boyunuzdan büyük laf etmeyin. Altında kalırsınız" sözleriyle tepkisini dile getirdi.