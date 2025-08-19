Menü Kapat
29°
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Vicdansızlığın böylesi! Şehidimiz tazminatına göz koydular: "Vatanı FETÖ'cülere mi bırakacağız" diyerek dolandırdılar

Adana'da kendini savcı ve polis olarak tanıtan şüpheliler, 2024 yılında atış eğitimi alanında yaşanan kaza sonucu şehit düşen Yiğitcan Yiğit'in tazminatına göz koydu. Telefonla şehidimizin babasını ulaşan dolandırıcılar, "Eşinizin kimlik bilgileri FETÖ'cülerin eline geçti, vatanı FETÖ'cülere mi bırakacağız" diyerek kandırıp 1 milyon 200 bin TL dolandırdı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 11:01
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 11:04

Özel Harekat Polisi Yiğitcan Yiğit, ’de görev yaparken 14 Kasım 2024’te atış eğitim alanında yaşanan kaza sonucu şehit düştü. Henüz yeni evli olan Yiğit, memleketi Adana’nın Ceyhan ilçesine bağlı Isırganlı köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Haziran ayı başında baba Mehmet Yiğit’e (58) 2 milyon 450 bin lira tutarında şehit tazminatı ödendi. Baba Yiğit, bu parayla köydeki damı akan evini onarmayı düşünüyordu.

Vicdansızlığın böylesi! Şehidimiz tazminatına göz koydular: "Vatanı FETÖ'cülere mi bırakacağız" diyerek dolandırdılar

KENDİLERİNİ SAVCI VE POLİS OLARAK TANITTILAR

Ancak kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan dolandırıcılar, “ eşinizin kimlik bilgilerine ulaştı, hesabınızı boşaltacak” yalanıyla şehit tazminatını tarla ve gübre ödemesi gibi göstererek kendi hesaplarına aktırdı.

Vicdansızlığın böylesi! Şehidimiz tazminatına göz koydular: "Vatanı FETÖ'cülere mi bırakacağız" diyerek dolandırdılar

"EŞİMİN ADINA DÜZENLENMİŞ KİMLİĞİ ATTILAR"

Yaşadığı olayı anlatan Şehit babası Yiğit, "Kurban Bayramında bacanağım Necmi Yaplıcan'ın (68) yanına gittim. Bacanağımı telefonla aradılar ‘Sizin hesabınızı kopyaladılar, videoları Whatsaptan atayım' dediler. O da benim Whatsapım yok deyince benim telefonuma yolladılar. Sonra da ‘Meryem Yiğit senin neyin oluyor' diye bana sordular. Bende eşim oluyor deyince yakalanan FETÖ'cülerin fotoğrafını bana atıp eşimin adına düzenlenmiş kimliği attılar. Bize 155'i arayın dediler bizde aradık ama meğerse bunlar onu da kendilerine bağlamış. ‘Allah Allah nidasıyla aldığımız bu vatanı çapulculara mı bırakacağız. Bu FETÖ'cüleri bulalım, bunlar buradan para kaçırıyorlar' dediler. Bizde öyle deyince devlet yanlısıyız, her şeyimizi döktük. Benim oğlum vatan sevdalısıydı, bende öyleyim zaten devlet memuru emeklisiyim. Bu FETÖ'cüler bulunsun dedik ama meğerse bizi dolandırıyorlarmış. Paraları bizden ‘Tarla aldım, gübre aldım' diyerek göster dediler. Bende bankadaki görevliye öyle deyip paraları gönderdim. Sonra bir kişi bana ‘Bunlar bana sahtekar' deyince uyandım. Ceyhan Emniyet Müdürlüğü'ne gittim, onlardan Allah razı olsun. Paranın yarısını kurtardım" dedi.

Vicdansızlığın böylesi! Şehidimiz tazminatına göz koydular: "Vatanı FETÖ'cülere mi bırakacağız" diyerek dolandırdılar

EVLERİNİ YAPTIRMA HAYALLERİ VARDI

Yiğit, "Ceyhan'daki evimiz eski, evimiz akıyor. Rahmetlik oğlum için Ceyhan'a ev yaptıracaktım. Ev yarım kaldı, yaptıramadım. Ev için ayırdığımız parayı dolandırıcılara kaptırdık. Ben daha önce izlediğim haberlerde bunlara pabuç bırakmam diyordum ama beni hipnoz ettiler. Bizi arabayla zaten takip ediyorlardı. Ceyhan'da petrole girince ‘Siz niye burada bekliyorsunuz' diye bizi uyardılar. Telefonu hiç kapatmadık" diye konuştu.

Vicdansızlığın böylesi! Şehidimiz tazminatına göz koydular: "Vatanı FETÖ'cülere mi bırakacağız" diyerek dolandırdılar

"DOLANDIRILINCA İKİNCİ KEZ VURULDUM"

Yiğit, "Bu paranın şehit oğlumun tazminatı olduğunu söyleyince ‘Başınız sağ olsun' diyerek bana birde başsağlığı dilediler. Vicdansızlar şehit oğlumun parasını da alıp götürdüler. Zaten oğlum şehit olunca derbeder oldum, birde böyle olunca çok kötülendim. Birde üstüne dolandıran kişinin eşi beni arayıp mağdur olduklarını söyledi. Ben ne yapacağım. Oğlum vuruldu şehit oldu, böyle de olunca ikinci kez vuruldum. 10 ay oldu ama sanki yeni olmuş gibi, Allah kimsenin başına vermesin" diye gözyaşlarına boğuldu.

Vicdansızlığın böylesi! Şehidimiz tazminatına göz koydular: "Vatanı FETÖ'cülere mi bırakacağız" diyerek dolandırdılar

HESABA BLOKE KONDU

Öteyandan polisin konuyla ilgili 3 şüpheliyi yakaladığı, şüphelilerin tutuklandığı öğrenildi. Ancak dolandırıcılara geçen tazminatın 1 milyon 200 bin lirasına ulaşılamadı. Gere kalan para ise şehit babasının para yatırdığı hesaba bloke konduğu için hesapta kaldı. Şehit babası hesap blokeli olduğu için o parayı da henüz alamadı.

