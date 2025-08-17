Dolandırıcılığın kitabını yazdı! İşte bir polisin en çok karşılaştığı vakalar

Türkiye'de her gün binlerce kişi dolandırıcıların ağına düşerek parasını kaptırıyor. Meslek hayatı boyunca karşılaştığı vakalardan hareketle dolandırıcıların yöntemleri kitaplaştıran İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğinde ekip şefi olarak görev yapan Osman Girgin vatandaşları uyarmayı amaçlıyor.

Girgin, "Nasıl Dolandırıldım?" adlı kitabında vatandaşların en çok mağduriyet yaşadığı dolandırıcılık türlerini ele alırken, günümüzde giderek artan dijital dolandırıcılıklara da dikkati çekti.

Girgin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, özellikle telefon ve internet üzerinden işlenen suçların, toplumun her kesimini hedef aldığını belirterek, "Amacımız, vatandaşlarımızı bilinçlendirerek bu tür suçlara karşı korumak." dedi.

EN ÇOK KARŞILAŞILAN DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ

Polis Girgin'in edindiği tecrübelere göre telefonda kendini polis veya savcı olarak tanıtıp para isteyenlere, kargo yöntemini kullananlara ve link göndererek banka bilgilerini ele geçirenlere kananların sayısı ciddi boyutlarda devam ediyor.

Elde ettiği tecrübeleri topluma aktarmanın kendisi için bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Girgin, kitabıyla kolluk kuvvetleri ile vatandaş arasındaki işbirliğini de güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Osman Girgin'in kaleme aldığı kitap, kısa süre içinde yayınevinden çıkarak okuyucuyla buluştu.