TGRT Haber
Gündem
Editor
 Banu İriç

Dolandırıcılığın kitabını yazdı! İşte bir polisin en çok karşılaştığı vakalar

Dolandırıcılar çeşitli yöntemlerle duyguları istismar ederek ve insanların karar mekanizmalarını bozarak insanlardan para koparmayı sürdürüyor. Meslek hayatı boyunca gördüğü vakaları kayıt altına alan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğinde görevli polis şefi Osman Girgin bu olayları kitaplaştırdı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.08.2025
saat ikonu 18:50
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
saat ikonu 18:53

Türkiye'de her gün binlerce kişi dolandırıcıların ağına düşerek parasını kaptırıyor. Meslek hayatı boyunca karşılaştığı vakalardan hareketle dolandırıcıların yöntemleri kitaplaştıran İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliğinde ekip şefi olarak görev yapan Osman Girgin vatandaşları uyarmayı amaçlıyor.

Girgin, "Nasıl Dolandırıldım?" adlı kitabında vatandaşların en çok mağduriyet yaşadığı dolandırıcılık türlerini ele alırken, günümüzde giderek artan dijital dolandırıcılıklara da dikkati çekti.

Girgin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, özellikle telefon ve internet üzerinden işlenen suçların, toplumun her kesimini hedef aldığını belirterek, "Amacımız, vatandaşlarımızı bilinçlendirerek bu tür suçlara karşı korumak." dedi.

EN ÇOK KARŞILAŞILAN DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ

Polis Girgin'in edindiği tecrübelere göre telefonda kendini polis veya savcı olarak tanıtıp para isteyenlere, kargo yöntemini kullananlara ve link göndererek banka bilgilerini ele geçirenlere kananların sayısı ciddi boyutlarda devam ediyor.

Elde ettiği tecrübeleri topluma aktarmanın kendisi için bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Girgin, kitabıyla kolluk kuvvetleri ile vatandaş arasındaki işbirliğini de güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Osman Girgin'in kaleme aldığı , kısa süre içinde yayınevinden çıkarak okuyucuyla buluştu.

ETİKETLER
#dolandırıcılık
#kitap
#suç
#güvenlik
#Dijital Dolandırıcılık
#Osman Girgin
#Gündem
