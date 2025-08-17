Menü Kapat
Dolandırıcıların tuzağına düştü, uyudukları sırada evden kaçtı! Çete liderinin yaşından fazla dosyadan aranması var

Adana'da 24 yaşında olan ve yaşında fazla dosyadan suç kaydı bulunan çete lideri ve ortaklarının, sosyal medyadan yüksek kazanç vaadiyle reklam yapıp vatandaşları ağına düşürdü. Çetenin tuzağına düşen ve evden ayrılmasına izin verilmeyen mağdur, çete üyeleri uyuduğu sırada evden kaçıp karakolun yolunu tuttu.

Sosyal medyada yüksek kazanç vaadiyle paylaşım yaparak vatandaşları tuzağa düşürdükleri tespit edilen çeteye yönelik operasyonda sekiz kişi gözaltına alındı. Kahramanmaraş’ta yaşayan 28 yaşındaki E.A., sosyal medyada gördüğü “Haftada 90 bin TL kazanmak ister misin?” ilanına inanıp iletişime geçtiği kişiler tarafından kazanç vaadiyle Adana’ya çağrıldı.

Dolandırıcıların tuzağına düştü, uyudukları sırada evden kaçtı! Çete liderinin yaşından fazla dosyadan aranması var

TAKSİYLE KAHRAMANMARAŞ’TAN GETİRDİLER

Aracının olmadığını söylemesi üzerine şüpheliler, taksi göndererek E.A.’yı Kahramanmaraş’taki evinden aldırıp önce Adana’daki bir ofise, ardından merkez Seyhan ilçesindeki Gürselpaşa Mahallesi’nde bulunan bir eve götürdü.

Dolandırıcıların tuzağına düştü, uyudukları sırada evden kaçtı! Çete liderinin yaşından fazla dosyadan aranması var

Burada yapılan görüşmeler sonrası ikna edilen E.A., evde kalmaya başladı. Şüpheliler daha sonra ondan yeni telefon hattı çıkarmasını, banka hesabı açıp hesap üzerindeki kontrolü kendilerine devretmesini istedi. Başlangıçta taleplerini yerine getiren E.A., bir süre sonra eve girip çıkan kişilerden şüphelenince ayrılmak istedi.

ŞÜPHELİLER UYURKEN KAÇTI

Engellenen genç, geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde şüphelilerin uyumasını fırsat bilerek evden kaçtı ve Mustafa Sarı Polis Merkezi’ne gidip şikayette bulundu. Polis merkezindeki görevlilerin durumu Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği’ne iletmesi üzerine ekipler Gürselpaşa Mahallesi’ndeki adrese operasyon düzenledi.

Dolandırıcıların tuzağına düştü, uyudukları sırada evden kaçtı! Çete liderinin yaşından fazla dosyadan aranması var

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Evde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 1 balistik yelek, 2 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda cep telefonu ele geçirilirken operasyonda evde bulunan Y.G. (41), F.B. (32), A.E. (28), H.A. (29), S.İ. (23), S.O. (25), M.A. (29) gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Çetenin lideri olduğu belirlenen ve 25 farklı dosyadan aranması olan D.K. (24) ise farklı bir adreste yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin hiçbirinin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

