Ustanın yeni dostları: Servis yollarını aşındıran ve en çok arıza yapan otomobil modelleri ortaya çıktı

Bir otomobil satın almak, sadece bir ulaşım aracı edinmek değil, aynı zamanda güvenilirlik ve sorunsuzluk beklentisiyle yapılan uzun vadeli bir yatırımdır. Ancak bazı otomobil modelleri, ne yazık ki bu beklentiyi karşılayamaz ve daha ilk yıllardan itibaren sık sık arıza çıkararak sahiplerini hem maddi hem de manevi olarak yıpratır. Otomotiv dünyasında güvenilirlik araştırmaları yapan J.D. Power, Consumer Reports ve ReliabilityIndex gibi kuruluşlar, her yıl bu durumu gözler önüne seren raporlar yayınlar. Bu raporlar, hangi markaların ve modellerin en çok sorun çıkardığını ve "servisten çıkamayan" araçlar listesinde yer aldığını ortaya koyar.

GÜVENİLMEZLİĞİN GÖSTERGELERİ: SADECE ARIZA DEĞİL, SERVİSTE GEÇİRİLEN SÜRE

Otomobil güvenilirliği, sadece motorun tamamen arızalanmasıyla ölçülmez. Bu, aynı zamanda şu faktörlerin bir bütünüdür:

Sorun Sıklığı: Bir otomobilde yaşanan arızaların sayısı (elektronik hatalar, trim sesleri, motor arızaları vb.).

Sorunun Ciddiyeti: Sorunların maliyeti ve aracın kullanılmasını ne kadar engellediği.

Serviste Geçirilen Süre: Aracın onarım için ne kadar süre serviste kaldığı.

Sahip Şikayetleri: Kullanıcıların yaşadıkları sorunlar ve memnuniyetsizlik düzeyleri.

Bu kriterlere göre yapılan değerlendirmeler, bazı markaların, özellikle karmaşık yeni teknolojileri ve elektronik sistemleri entegre etmeye çalışırken, beklenenden daha fazla sorunla karşılaştığını gösteriyor.

2025'İN EN ÇOK SORUNLU MODELLERİ

2025 yılına ait güvenilirlik raporları ve tüketici şikayetleri incelendiğinde, belirli modellerin segmentlerindeki rakiplerine göre daha fazla sorun bildirimine konu olduğu görülüyor.

Jeep Grand Cherokee: Arazi kabiliyetiyle bilinen bu model, bazı jenerasyonlarında elektronik arızalar, şanzıman problemleri ve trim hatalarıyla sıkça gündeme gelmiştir. Kullanıcılar, aracın bilgi-eğlence sisteminin donması, yazılım hataları ve beklenmedik sensör arızaları gibi sorunlardan şikayetçi olmuştur.

Land Rover / Range Rover Serisi: Lüks ve arazi kabiliyetiyle öne çıkan bu modeller, ne yazık ki yüksek maliyetli ve sık arıza çıkarma potansiyelleriyle de tanınmaktadır. Özellikle elektronik arızalar, hava süspansiyon sistemleri ve motorla ilgili küçük ama sık yaşanan problemler, sahiplerini sürekli servise gitmek zorunda bırakabilir.

Volkswagen Atlas (veya Türkiye'de satılan diğer büyük SUV'ları): Volkswagen'in büyük SUV modelleri, bazı jenerasyonlarında elektronik problemler, bilgi-eğlence sisteminde yaşanan hatalar ve mekanik sorunlarla anılmıştır. Markanın bazı çift kavramalı şanzımanlarının (DSG) geçmişteki sorunları da bu algıyı pekiştirmiştir.

Mercedes-Benz (Bazı Lüks ve Teknolojik Modelleri): Mercedes-Benz, genel olarak güvenilir bir marka olsa da, bazı yeni jenerasyonlarındaki karmaşık elektronik ve yazılım sistemleri, nadiren de olsa arıza bildirimlerine konu olmuştur. Bu durum, aracın genel güvenilmezliğinden ziyade, yeni ve karmaşık teknolojilerin getirdiği potansiyel risklerle ilişkilidir.

Mini Cooper: BMW'nin alt markası olan Mini'nin bazı jenerasyonları, motor (yağ tüketimi, turbo) ve elektronik sorunlarla anılmıştır. Sürüş keyfi sunsa da, uzun vadede beklenmedik arızalarla karşılaşma olasılığı daha yüksektir.

Chevrolet (Bazı SUV Modelleri): Özellikle Amerika pazarında, Chevrolet'nin bazı SUV modelleri (örneğin eski Bolt EV veya Equinox) kullanıcılar tarafından şanzıman ve elektronik sistemlerde yaşanan problemler nedeniyle düşük güvenilirlik puanları almıştır.

TEKNOLOJİ GELİŞTİKÇE SORUNLAR MI ARTIYOR?

Bazı uzmanlar, otomobillerdeki güvenilirlik sorunlarının artmasının, araçların giderek daha karmaşık hale gelmesiyle ilgili olduğunu belirtiyor. Daha fazla elektronik sistem, daha fazla sensör ve daha sofistike yazılımlar, arıza yapabilecek daha fazla nokta anlamına gelebiliyor. Özellikle markaların yeni bir teknoloji veya platforma geçiş yaptığı ilk yıllarda, bu tür sorunların yaşanması daha olasıdır. Bu nedenle, sıfır veya ikinci el araç alırken, modelin ne kadar yeni bir teknolojiye sahip olduğunu ve bu teknolojinin ne kadar kanıtlanmış olduğunu değerlendirmek önemlidir.

Satın Alırken ve Kullanırken Dikkat: Yüksek Riskten Nasıl Kaçınmalı?

Güvenilirlik Raporlarını Okuyun: Araç almadan önce J.D. Power, Consumer Reports gibi güvenilir kuruluşların raporlarını inceleyerek modelin ve markanın genel güvenilirlik puanlarını kontrol edin.

Detaylı Ekspertiz: İkinci el araç alırken, uzman bir oto ekspertiz firmasına giderek aracın motor, şanzıman ve elektronik sistemlerinin detaylı kontrolünü yaptırın. Bilinen kronik sorunlarına dair geçmiş kayıtları sorgulayın.

Bakımları Aksatmayın: Hangi araca sahip olursanız olun, düzenli ve zamanında yapılan periyodik bakımlar, büyük arızaların önüne geçmenin en etkili yoludur.

Geri Çağırmaları Takip Edin: Bir markanın veya modelin geri çağırma geçmişini (recall) kontrol ederek, üreticinin hangi sorunları kabul ettiğini ve çözümler sunduğunu görebilirsiniz.

Unutmayın, düşük güvenilirlik puanı bir aracın güvensiz olduğu anlamına gelmez. Ancak, beklenmedik arızaların ve serviste geçirilen sürenin yüksek olabileceği anlamına gelir. Akıllı bir alıcı, bu bilgileri göz önünde bulundurarak hem cebini hem de zamanını korur.