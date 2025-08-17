Sigarayı bırakan daha fazla maaş alıyor! Parayı duyunca paketi yırtıp attılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sigara içilmemesi çağrısına destek veren Gaziantep'in Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2020 yılından bu yana sigarayla mücadelede örnek bir uygulama yürütüyor.

HER AY MAAŞA EK ÖDEME

Şahinbey Belediyesi’nde çalışan personel için hayata geçirdiği “Sigarayı Bırak, Maaşına Teşvik Primi Eklensin” kampanyasını genişleterek sürdüren Tahmazoğlu, sigarayı bırakan ve hiç içmeyen çalışanlarına her ay 700 TL destek sağlıyor. Hem sağlığı hem de ekonomiyi gözeterek bu teşviki uygulayan Tahmazoğlu, 5 yıldır devam eden örnek çalışmasıyla yüzlerce kişinin sigarayı bırakmasına vesile oldu.

HEM SAĞLIK KAZANIYORLAR HEM DE EK GELİR ELDE EDİYORLAR

Tahmazoğlu’nun sigarayı bırakmaya ve sigara içmemeye yönelik uygulamasına büyük destek veren personeller, bu sayede hem daha sağlıklı kalıyor hem de maaşlarına ek gelir elde ediyor. Her geçen ay sigarayı bırakan personel sayısının arttığı Şahinbey Belediyesi’nde, sigara içenlerin bırakması için teşvikler devam ediyor.

"SİGARA İÇEN PERSONELLERDEN DE BÜYÜK ORANDA SİGARA BIRAKANLAR OLDU"

Sigarayla mücadele kampanyasına personellerin büyük destek verdiğini belirten Tahmazoğlu, "Zaten sigara içmeyen personellerimiz bu kampanyadan çok memnun. Sigara içen personellerden de büyük oranda sigara bırakanlar oldu. Çünkü bir paket sigaranın personele aylık maliyeti en az 3 bin lira. 700 lira da biz katkı sağlıyoruz. Sigarayı bırakan ve içmeyen personelin cebinde 3 bin 700 lira kalıyor. Personelimiz bu parayı kendi ailesine, çocuğuna ve ihtiyaçlarına harcayabiliyor. Personellerimizin kampanyaya ilgisi gerçekten yüksek. Hem biz hem de personellerimiz bu uygulamamızdan çok memnun" diye konuştu.

"TEŞVİK ÜZERİNE BEN VE ARKADAŞLARIMIZIN ÇOĞU SİGARAYI BIRAKTI"

Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri personellerinden Mustafa Kaplan, "Öncelikle personeller adına ben başkanımıza sonsuz teşekkür ederim. Çünkü gerçekten bu teşvik üzerine ben ve arkadaşlarımızın çoğu sigarayı bıraktı. Sigara kullanıyordum, sıkıntı çekiyordum. Ama teşvikten sonra düşündüm ve sigarayı bırakmaya karar verdim. Sigara içerken maçlara gidiyordum, top oynarken, merdiven çıkarken nefes almakta çok zorlanıyordum, Ama şu an sağlığım konusunda ve maddiyat konusunda daha da rahatım, daha da iyiyim. Şu an kendimi daha da iyi hissediyorum. Başkanımıza Mehmet Tahmazoğlu'na çok çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.