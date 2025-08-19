Menü Kapat
29°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Tamir edeyim derken Ferrari'yi perte çıkardı! Tamirci Hakan Yılmaz açıkladı: 15 milyonu kim ödeyecek?

İstanbul'da 2012 model Ferrari 458 Italia marka aracı tamir eden usta Hakan Yılmaz'ın aracı kontrol etmek için yaptığı test sürüşünde feci bir kaza meydana geldi. Lüks araç çarpmanın da etkisiyle kullanılamaz hale geldi. Sosyal medyada gündem olan kazada aracın bedelini kimin ödeyeceği tartışma konusu olmuştu. Usta Hakan Yılmaz 15 milyonu kimin ödeyeceğini açıkladı. İşte detaylar...

Tamir edeyim derken Ferrari'yi perte çıkardı! Tamirci Hakan Yılmaz açıkladı: 15 milyonu kim ödeyecek?
'da meydana gelen sosyal medyada gündeme oturdu. İstanbul'da boyasız göçük tamiri gören 2012 model 458 Italia model otomobil kaza yaptı. Araç kullanılmaz hale gelirken, kazayı aracı tamir eden usta Hakan Yılmaz'ın yaptığı ortaya çıktı. 15 milyon liralık aracı perte çıkaran usta herkesin merak ettiği 'aracın bedelini kim ödeyecek?' sorusuna cevap verdi. Yılmaz 15 milyon lirayı aracın sahibine nakit olarak ödeyeceğini söyledi.

Tamir edeyim derken Ferrari'yi perte çıkardı! Tamirci Hakan Yılmaz açıkladı: 15 milyonu kim ödeyecek?

ARACI ALIP 15 MİLYONU NAKİT ÖDEYECEK

İstanbul'da hasar onarım merkezi sahibi olan ve sosyal medyada da 100 bin civarında takipçisi olan Hakan Yılmaz, müşterisini mağdur etmeyeceğini, aracı kendisinin satın alacağını ve 15 milyon lirayı aracın sahibine ödeyeceğini söyledi.

Lüks araçların tamir-bakım, onarımlarıyla ilgilenen Hakan Yılmaz, Ferrari 458 Italia aracın 2012 model olduğunu, öncesinde de şase ve podyelerinde hasarlarının bulunduğunu, bundan dolayı kaza anında hasarının büyük olduğunu açıkladı.

Tamir edeyim derken Ferrari'yi perte çıkardı! Tamirci Hakan Yılmaz açıkladı: 15 milyonu kim ödeyecek?

"RÜZGAR TESTİ YAPARKEN KAZA OLUŞTU"

Kazanın meydana geliş şeklini anlatan Yılmaz, medyada bilgi kirliliği olduğunu söyledi. Haberlerde belirtildiği gibi aracın ters dönmediğini, köprü ayağına çaptığı için hasar aldığını söyleyen Yılmaz, E-5 karayolunda hız sınırları dahilinde aracı kullandığını, camlarında çerçeve olmadığı için rüzgar aldığını ve müşterinin bu rüzgarın kesilmesini istediği için araçla teste çıktığını, 70-80 kilometre hızlarda aracın kontrolden çıktığını ve kazanın gerçekleştiğini söyledi.

Yılmaz'ın kendisinde herhangi bir yaralanma söz konusu olmadığını, tamirhanesinin kazalara karşı sigortalı olduğunu, işinin başında ve çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Tamir edeyim derken Ferrari'yi perte çıkardı! Tamirci Hakan Yılmaz açıkladı: 15 milyonu kim ödeyecek?

TAMİRHANELERİN YÜZDE 95'İ SİGORTASIZ

İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Turusan Bağcı meydana gelen kazaya ilişkin NTV.com.tr'nin sorularını yanıtladı.

Bağcı, tamirhanelerin trafik sigortası gibi yapmak zorunda oldukları poliçelerin bulunduğunu ama yüzde 95'nin sigorta yaptırmadığını açıkladı.

Tamir edeyim derken Ferrari'yi perte çıkardı! Tamirci Hakan Yılmaz açıkladı: 15 milyonu kim ödeyecek?

Bağcı, tamirhanenin sigortası varsa aracın hasarının karşılanması için ilk olarak bu sigortanın devreye gireceğini söyledi. Ancak bu sigortaların limitlerinin genelde düşük tutulması nedeniyle aracın kaskosu varsa kalan kısmının kaskodan tahsilatının yapılabileceğini, kaskosu yoksa aracın sahibinin tamirciye dava açması gerektiğini belirtti.

Eğer kaskosu varsa, karşıladığı hasar tutarını daha sonrasında tamirciden rücu yoluyla alacağını da belirten Bağcı, tamirhane sigortalarının 25-40 kilometre mesafeye kadar yapılacak testleri karşıladığını belitti.

