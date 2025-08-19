Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman oynanacak? Yayınlandığı kanal ve saati belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk yarışı son hızla devam ediyor. Dünyanın her yerinden takip edilen organizasyonda heyecan sürerken Beşiktaş, play off turunda mücadele edecek.

BEŞİKTAŞ AVRUPA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş rakibini yenerek play off turuna yükseldi. ilk maçta 4-1 mağlup ettiği rakibini rövanşta da 3-2 yenerek adını play-off turuna yazdıran BJK, play off turunda mücadele edecek. Beşiktaş Lausanne karşılaşması 21 Ağustos tarihinde oynanacak.

BEŞİKTAŞ AVRUPA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında rakibini yenen Beşiktaş, Lausanne ile karşılaşacak. İlk müsabaka 21 Ağustos'ta oynanırken ikinci maç 28 Ağustos tarihinde oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.