Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman oynanacak? Yayınlandığı kanal ve saati belli oldu

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş, rakibini 3-2'lik skorla yenerek play off turuna yükseldi. Heyecanla beklenen Beşiktaş Avrupa maçının ne zaman oynanacağı belli olurken binlerce kişi maçı canlı olarak takip edecek.

Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman oynanacak? Yayınlandığı kanal ve saati belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 11:16
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 11:16

'nde şampiyonluk yarışı son hızla devam ediyor. Dünyanın her yerinden takip edilen organizasyonda heyecan sürerken , play off turunda mücadele edecek.

BEŞİKTAŞ AVRUPA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş rakibini yenerek play off turuna yükseldi. ilk maçta 4-1 mağlup ettiği rakibini rövanşta da 3-2 yenerek adını turuna yazdıran BJK, play off turunda mücadele edecek. Beşiktaş Lausanne karşılaşması 21 Ağustos tarihinde oynanacak.

Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman oynanacak? Yayınlandığı kanal ve saati belli oldu

BEŞİKTAŞ AVRUPA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında rakibini yenen Beşiktaş, Lausanne ile karşılaşacak. İlk müsabaka 21 Ağustos'ta oynanırken ikinci maç 28 Ağustos tarihinde oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

