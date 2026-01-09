Babasını vahşice katledip, havuz deposuna gömdü! Çapraz sorguda her şeyi itiraf etti

Yunanistan'dan memleketi Tokat'a bir süre önce gelen Zihni C.'den haber alamayan kızları durumu ekiplere haber verdi. İhbar üzerine polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında Zihni C'nin oğlu M.C. emniyete götürülerek ifadesi alındı.

BABASINI ACIMASIZCA KATLETTİ

Polisler tarafından çapraz sorguya alınan M.C.'nin babasını öldürdüğünü ve cesedi Topçam Mahallesi Ahi Evleri Sitesi'nin ortak kullanım alanında bulunan havuzun altındaki depo bölümüne gömdüğünü itiraf etti.

DEPODA CESEDİNE ULAŞILDI

Şüphelinin verdiği bilgiler üzerine harekete geçen ekipler, belirtilen adreste yaptığı incelemelerde Zihni C'nin cesedine ulaşıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.