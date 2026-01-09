Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Babasını vahşice katledip, havuz deposuna gömdü! Çapraz sorguda her şeyi itiraf etti

Tokat'a bir şahıs, yurt dışından gelen babasını acımasızca katletti. Çapraz sorguya alınan şahıs, kan donduran cinayeti itiraf etti. Cani oğul, babasını havuz deposuna gömmüş...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Babasını vahşice katledip, havuz deposuna gömdü! Çapraz sorguda her şeyi itiraf etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.01.2026
saat ikonu 15:39
|
GÜNCELLEME:
09.01.2026
saat ikonu 15:49

Yunanistan'dan memleketi Tokat'a bir süre önce gelen Zihni C.'den haber alamayan kızları durumu ekiplere haber verdi. İhbar üzerine polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında Zihni C'nin oğlu M.C. emniyete götürülerek ifadesi alındı.

Babasını vahşice katledip, havuz deposuna gömdü! Çapraz sorguda her şeyi itiraf etti

BABASINI ACIMASIZCA KATLETTİ

Polisler tarafından çapraz sorguya alınan M.C.'nin babasını öldürdüğünü ve cesedi Topçam Mahallesi Ahi Evleri Sitesi'nin ortak kullanım alanında bulunan havuzun altındaki depo bölümüne gömdüğünü itiraf etti.

Babasını vahşice katledip, havuz deposuna gömdü! Çapraz sorguda her şeyi itiraf etti

DEPODA CESEDİNE ULAŞILDI

Şüphelinin verdiği bilgiler üzerine harekete geçen ekipler, belirtilen adreste yaptığı incelemelerde Zihni C'nin cesedine ulaşıldı.

Babasını vahşice katledip, havuz deposuna gömdü! Çapraz sorguda her şeyi itiraf etti

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

Babasını vahşice katledip, havuz deposuna gömdü! Çapraz sorguda her şeyi itiraf etti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yıllar önce sırra kadem basmıştı! Çocuğundan korkunç itiraf: 'Babam öldürdü, çuvala koyup...'
Kadınları tekme tokat dövdü, yerlerde sürükledi! Gözü dönen adam sokağı inletti: "Kocanı çağır, onu da döveceğim"
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.