Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

Restorandaki fenomenlere araba çarptı! O anlar kamerada

Yemek videolarıyla ünlü NinaUnrated ve Patrick Blackwood çekim sırasında talihsiz bir kaza geçirdi. Bir restoranda yemek yiyen ikiliye araba çarptı. O anlar kameralara yansırken, video sosyal medyada gündem oldu.

KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 10:58
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 10:58

Yemek videolarıyla tanınan internet fenomenleri Nina Santiago (İnternette NinaUnrated olarak biliniyor) ve Patrick Blackwood, ABD'nin eyaletinde yer alan şehrindeki bir restoranda yemek tadımı videosu çekerken bir araç pencereden içeri girerek ikiliye çarptı.

Restorandaki fenomenlere araba çarptı! O anlar kamerada

O ANIN VİDEOSU GÜNDEM OLDU

Kazanın neden kaynaklandığı henüz bilinmezken Nina, SUV tipi aracın "bize doğrudan çarptığını" söyledikten sonra iyileşme süreciyle ilgili bir paylaşım yaptı.

Restorandaki fenomenlere araba çarptı! O anlar kamerada

Bileğinde ve yüzünde aldığı çok sayıda kesik fotoğraflarını yayınlayan fenomen "Patrick Blackwood ve ben bir yemek programı kaydederken, Houston, Teksas'taki Cuvee Culinary Creations'ın cam duvarına bir SUV çarparak her şeyi paramparça ettikten sonra hayatta kaldığım için çok minnettarım," diye yazdı.

Restorandaki fenomenlere araba çarptı! O anlar kamerada

"Bu deneyim bana kimin gerçekten önemli olduğunu gösterdi. Hayat kin ve öfke için çok kısa. Bırakın gitsin, affedin, anı yaşayın ve çevrenizdekilere değer verin. Bu bizim son yemeğimiz olabilirdi." notunu da ekledi.

ETİKETLER
#trafik kazası
#teksas
#houston
#Ninaunrated
#Patrick Blackwood
#Yemek Videosu
#Dünya
