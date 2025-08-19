Restorandaki fenomenlere araba çarptı! O anlar kamerada

Yemek videolarıyla tanınan internet fenomenleri Nina Santiago (İnternette NinaUnrated olarak biliniyor) ve Patrick Blackwood, ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan Houston şehrindeki bir restoranda yemek tadımı videosu çekerken bir araç pencereden içeri girerek ikiliye çarptı.

O ANIN VİDEOSU GÜNDEM OLDU

Kazanın neden kaynaklandığı henüz bilinmezken Nina, SUV tipi aracın "bize doğrudan çarptığını" söyledikten sonra iyileşme süreciyle ilgili bir paylaşım yaptı.

Bileğinde ve yüzünde aldığı çok sayıda kesik fotoğraflarını yayınlayan fenomen "Patrick Blackwood ve ben bir yemek programı kaydederken, Houston, Teksas'taki Cuvee Culinary Creations'ın cam duvarına bir SUV çarparak her şeyi paramparça ettikten sonra hayatta kaldığım için çok minnettarım," diye yazdı.

"Bu deneyim bana kimin gerçekten önemli olduğunu gösterdi. Hayat kin ve öfke için çok kısa. Bırakın gitsin, affedin, anı yaşayın ve çevrenizdekilere değer verin. Bu bizim son yemeğimiz olabilirdi." notunu da ekledi.