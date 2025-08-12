Fenomen çift Stacey Tourout ile Matthew Yeomans hayatını kaybetti

YouTube'da 200 binden fazla abonesi olan ve seyahat ettikleri yerleri paylaşan Stacey Tourout ile Matthew Yeomans çiftinden bugün acı haber geldi.

FENOMEN ÇİFTTEN ACI HABER

Tourout ve Yeomans, araçlarıyla seyahat ederken, engebeli arazide geçirdikleri kaza sonucu aracın kontrolünü kaybederek hayatlarını kaybetti.

Kaslo Arama Kurtarma (SAR) ekiplerinden yapılan açıklamaya göre kaza, yerel saatle 19.30 civarında, Kanada'daki Trout Gölü yakınlarındaki dağlık bölgede meydana geldi. Olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri, çiftin hayatlarını kaybettiğini bildirdi.

Stacey Tourout’un annesi Colleen, sosyal medyada çifte dair duygusal bir anma paylaşarak birçok kişiyle birlikte onların ardından saygı duruşunda bulundu. Colleen, karlarla kaplı dağların önünde poz verdikleri bir fotoğraf eşliğinde sosyal medyadan, “Tarifsiz bir kalp kırıklığıyla, Matthew Peter Yeomans ve Stacey Tourout’un aileleri olarak, 7 Ağustos 2025’te Britanya Kolumbiyası’nın onların kalbinde çok özel bir yeri olan o güzel dağlarında geçirdikleri bir off-road kazasında onları trajik bir şekilde kaybettiğimizi bildirmek isteriz. Lütfen bu yıkıcı sonla başa çıkmaya çalışırken bizleri ve onları dualarınızda ve düşüncelerinizde tutun. Her zaman birlikte olacaklarını bildiğimiz gibi, şimdi sonsuza dek birlikteler.” dedi.