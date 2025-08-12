Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Fenomen çift Stacey Tourout ile Matthew Yeomans hayatını kaybetti

Sosyal medya hesaplarından seyahat ettikleri yerleri paylaşarak fenomen olan çift Stacey Tourout ile Matthew Yeomans, engebeli arazide geçirdikleri kazada sonucu hayatlarını kaybetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenomen çift Stacey Tourout ile Matthew Yeomans hayatını kaybetti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 17:06
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 17:06

'da 200 binden fazla abonesi olan ve ettikleri yerleri paylaşan Stacey Tourout ile Matthew Yeomans çiftinden bugün acı haber geldi.

FENOMEN ÇİFTTEN ACI HABER

Tourout ve Yeomans, araçlarıyla seyahat ederken, engebeli arazide geçirdikleri sonucu aracın kontrolünü kaybederek hayatlarını kaybetti.

Fenomen çift Stacey Tourout ile Matthew Yeomans hayatını kaybetti

Kaslo Arama Kurtarma (SAR) ekiplerinden yapılan açıklamaya göre kaza, yerel saatle 19.30 civarında, Kanada'daki Trout Gölü yakınlarındaki dağlık bölgede meydana geldi. Olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri, çiftin hayatlarını kaybettiğini bildirdi.

Fenomen çift Stacey Tourout ile Matthew Yeomans hayatını kaybetti

Stacey Tourout’un annesi Colleen, sosyal medyada çifte dair duygusal bir anma paylaşarak birçok kişiyle birlikte onların ardından saygı duruşunda bulundu. Colleen, karlarla kaplı dağların önünde poz verdikleri bir fotoğraf eşliğinde sosyal medyadan, “Tarifsiz bir kalp kırıklığıyla, Matthew Peter Yeomans ve Stacey Tourout’un aileleri olarak, 7 Ağustos 2025’te Britanya Kolumbiyası’nın onların kalbinde çok özel bir yeri olan o güzel dağlarında geçirdikleri bir off-road kazasında onları trajik bir şekilde kaybettiğimizi bildirmek isteriz. Lütfen bu yıkıcı sonla başa çıkmaya çalışırken bizleri ve onları dualarınızda ve düşüncelerinizde tutun. Her zaman birlikte olacaklarını bildiğimiz gibi, şimdi sonsuza dek birlikteler.” dedi.

Fenomen çift Stacey Tourout ile Matthew Yeomans hayatını kaybetti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Neşet Ertaş'ın abisi Ali Ertaş, evsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya
ETİKETLER
#kaza
#youtube
#Seyahat
#Stacy Tourout
#Matthew Yeomans
#Offroad
#Britanya Kolumbiyası
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.