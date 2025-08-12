Menü Kapat
 | Dilek Ulusan

Neşet Ertaş'ın abisi Ali Ertaş, evsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya

Türk halk müziğinin efsane ismi Neşet Ertaş'ın kardeşi Ali Ertaş, İzmir'de kiracı olarak oturduğu evin kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak olması nedeniyle sokakta kaldı. Yalnız yaşayan ve zor günler geçiren 3 çocuk babası Ertaş, "Başımı sokacak bir çatı arıyorum" diyerek yetkililere ve hayırseverlere çağrıda bulundu.

12.08.2025
12.08.2025
saat ikonu 16:16

Türk halk müziğinin unutulmaz ismi 'ın kardeşi Ali Ertaş, İzmir'de sokakta kaldı. Babaları Muharrem Ertaş'ın ikinci evliliğinden dünyaya gelen ve yıllarca Neşet Ertaş'la birlikte turnelere çıkan Ali Ertaş, 2017 yılında eşinden boşandıktan sonra yalnız yaşamaya başladı. İzmir'de oturduğu evi kentsel dönüşüme giren Ali Ertaş, evsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya.

NEŞET ERTAŞ'IN KARDEŞİ ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

İzmir'de oturduğu evin kentsel dönüşüme girmesiyle evi boşaltmak zorunda kalan Ertaş, geçici olarak kalacak bir yer arıyor. Ağabeyi Neşet Ertaş'ın İzmir'deki evine yerleşmek isteyen Ertaş, Neşet Ertaş'ın çocuklarından izin almasına rağmen evin kiraya verilmiş olması nedeniyle orada da kalamıyor. 3 çocuk babası Ali Ertaş, başını sokacak bir ev aradığı belirterek yetkililere ve hayırseverlere yardım çağrısında bulundu.

Neşet Ertaş'ın abisi Ali Ertaş, evsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya

Kısıtlı maddi imkanlarla geçimini sürdürmeye çalıştığını kaydeden Ali Ertaş, "Yıkıldığı zaman mutlaka dışarıda kalacağım; ya bir yerde çadır kuracağım ya da bir köşede kalacağım. Ablam, akrabalarım, çok dostum var ama bir tanesi bile ‘ne haldesin?' diye el uzatmıyor" dedi.

Neşet Ertaş'ın abisi Ali Ertaş, evsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya

Ertaş, şu anda hem maddi hem manevi anlamda darda olduğunu söyleyerek sözlerini şu şekilde noktaladı: "Durumum tam olarak iyi değil. Eşimden ayrılmak zorunda kaldım, öyle gerekliydi. O zamandan beri yalnız yaşıyorum ve düzgün bir düzen kuramadım. 3 çocuğum ve bir torunum var, onlar anneleriyle yaşıyor. Gelseler de onları besleyip geçindirecek durumda değilim. Neşet ağabeyimle bir evde oturuyordum, o evi zamanla bana verecekti ama vefat edince o evden ayrılmak zorunda kaldım ve başka bir ev tuttum. Şu anda oturduğum ev yıkılmak üzere ve bir yer bulamadım.

Neşet Ertaş'ın abisi Ali Ertaş, evsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya

Ağabeyimin çocukları yeğenim geçici olarak eski evinde kalama izin verdi ama orada da kiracılar olduğu için eve yerleşemiyorum. Şu an gerçekten bir eve ihtiyacım var. Benim yaşamım öyle bir yaşam ki, yaşadıklarımı kimse kolay kolay yaşayamaz. Neşet Ertaş benim babadan öz kardeşim, anadan ayrı olsak da öz kardeşiz. Ankara, İstanbul, İzmir ve Kırşehir'de yıllarca beraber çalıştık. Ömrü boyunca onun yanındaydım. Hatta bir beste üzerinde çalışıyordu, çok güzel bir eserdi. Ama ömrü yetmedi, tamamlayamadı. Eğer yaşasaydı o beste de diğerleri gibi çok tutulacaktı. Ama öylece kaldı, kimse sahip çıkmadı." dedi.

